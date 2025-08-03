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颱風白鹿生成 挾西南氣流豪雨續炸中南部

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
屏東縣高樹鄉新豐村昨大豪雨積淹水，民眾用防水閘門擋水。圖／民眾提供
屏東縣高樹鄉新豐村昨大豪雨積淹水，民眾用防水閘門擋水。圖／民眾提供

雨炸中南部，昨又有颱風白鹿生成，中央氣象署表示，新生成的颱風對台灣沒有影響，但受西南氣流影響，台南、高雄、屏東山區昨出現超大豪雨，七日累積雨量前十名，高雄占了八名，今天中南部仍不排除有大雨或短延時豪雨。

中央氣象署預報員朱美霖表示，原位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，昨早八時發展為輕颱白鹿，白鹿未來往東北方向移動，對台灣沒有影響。

雨炸中南部則是受西南氣流影響，昨天是第二波西南氣流影響最顯著的時候，台南、高雄、屏東山區都出現超大豪雨，雲嘉近山區、南部也有大豪雨等級降雨。

昨天零時至晚間八時十分累積雨量，第一名是台南關山高達六一○毫米，第二名關山第六河川分署測站五八九 ，第三名屏東神山五五四毫米，高雄多納林道五一四毫米，雨量十分驚人。

從七月廿八日起算，七天累積雨量統計到昨晚八時，前五名累積雨量分別為，高雄多納林道二七五九毫米、高雄寶山二四○三毫米、高雄多納二三七八毫米、屏東神山二三一八毫米、屏東上德文二二八五毫米，雨量直逼颱風等級。另外，台南南化關山七日累積雨量也達二○○五毫米、嘉縣阿里山茶山一八三一毫米。

朱美霖表示，未來隨太平洋高壓逐漸西伸，今天氣溫回暖，白天仍有較強降雨，苗栗以南、金門有局部大雨或短延時豪雨，大台北地區、宜蘭山區午後雷雨發展也會較旺盛。

周三至周六天氣穩定，各地為多雲到晴的天氣，回到夏季午後雷陣雨為主的天氣型態，後續降雨將限縮在山區。

雨量 豪雨 颱風 氣象署 強降雨 西南氣流

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