醫院賺藥價差利潤 健保署擬監測

健保今年起推動個別醫院總額，不少醫院為嚴控健保申報費用，縮減門診、延後非重要手術，藥學專家擔心，部分醫院偏好「藥價差」較高藥品，恐影響基因治療、高價用藥。健保署表示，確有此聞，正考慮監測醫院進藥狀況，阻止亂象。

中華景康藥學基金會董事長、藥學教授沈麗娟表示，為了增加盈餘，不少醫院採購藥物時以利潤為導向，偏愛採購「藥價差」高藥品，藥價差可達百分之三十至五十。舉例來說，某顆藥物健保價十元，但醫院因大量採購實際上只需支付七元，甚至五元，但向健保申請，仍可獲得十元給付，中間利潤即為醫院所得。

由沈麗娟所進行的一項調查證實，二○一五至二○二一年醫院藥品採購利潤逐年增加，二○一五年為三○六億元，二○二一年增至四○七億元。二○二一年全台共有百分之二十八醫院靠著藥價差利潤，抵消了醫療服務虧損，讓醫院財務轉虧為盈、起死回生。

據了解，部分醫院已將各藥物的藥價做了科學性量化，直接顯示在診間電腦螢幕，醫師在開藥時就能看到不同顏色標示的藥物名稱，藉此鼓勵醫師多開一些藥價差較大的藥物，至於藥價差小的藥物，則最好少開。一名臨床醫師表示，儘管院方認為此舉只是「提醒」，但實際上已獲得「警示」效果。

沈麗娟指出，癌症新藥、基因治療等藥費昂貴，但因使用人數較少，幾乎沒有什麼藥價差，如果多開這類藥物，很容易就讓醫院總額上了臨界點。她擔心醫院為了營收而犧牲患者權益，以及醫院將健保已給付的藥物，要求民眾自費。為此，呼籲健保署監測各家醫院藥品採購及使用狀況，供民眾查詢，醫學中心更需密切觀察其藥品變化。

健保署副署長龐一鳴表示，新制實施，確實耳聞部分醫院為了營收而不進「藥價差」不好的藥品，他們正研擬監測醫院進藥，不過，這議題複雜，需長期蒐集醫院用藥及病人治療成效等資料，並加以分析。若有醫院為了營收，要求患者民眾自費使用已是健保給付的藥物，這嚴重違規，若接獲相關檢舉，一定嚴辦。

至於「個別醫院總額」於台北區實施後，是否對區內九家醫學中心造成衝擊？初步瞭解，台北區大型醫院於第一年第二季相當克制，門診未出現明顯衝量，預估第二季點值每點可望高於○點九三元，優於去年同期○點八八元。

新光醫院副院長洪子仁表示，第二季點值優於去年同期，主因在於今年健保總額成長率百分之五點五，且有公務預算挹注，整體金額較去年增加七一二億元，而健保第二季分配給付金額較多，可見健保總額成長率足夠時，就可以提高點值。