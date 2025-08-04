聽新聞
0:00 / 0:00

醫院賺藥價差利潤 健保署擬監測

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
健保今年起推動個別醫院總額，藥學專家擔心，部分醫院偏好「藥價差」較高藥品，恐影響基因治療、高價用藥。示意圖與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
健保今年起推動個別醫院總額，藥學專家擔心，部分醫院偏好「藥價差」較高藥品，恐影響基因治療、高價用藥。示意圖與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

健保今年起推動個別醫院總額，不少醫院為嚴控健保申報費用，縮減門診、延後非重要手術，藥學專家擔心，部分醫院偏好「藥價差」較高藥品，恐影響基因治療、高價用藥。健保署表示，確有此聞，正考慮監測醫院進藥狀況，阻止亂象。

中華景康藥學基金會董事長、藥學教授沈麗娟表示，為了增加盈餘，不少醫院採購藥物時以利潤為導向，偏愛採購「藥價差」高藥品，藥價差可達百分之三十至五十。舉例來說，某顆藥物健保價十元，但醫院因大量採購實際上只需支付七元，甚至五元，但向健保申請，仍可獲得十元給付，中間利潤即為醫院所得。

由沈麗娟所進行的一項調查證實，二○一五至二○二一年醫院藥品採購利潤逐年增加，二○一五年為三○六億元，二○二一年增至四○七億元。二○二一年全台共有百分之二十八醫院靠著藥價差利潤，抵消了醫療服務虧損，讓醫院財務轉虧為盈、起死回生。

據了解，部分醫院已將各藥物的藥價做了科學性量化，直接顯示在診間電腦螢幕，醫師在開藥時就能看到不同顏色標示的藥物名稱，藉此鼓勵醫師多開一些藥價差較大的藥物，至於藥價差小的藥物，則最好少開。一名臨床醫師表示，儘管院方認為此舉只是「提醒」，但實際上已獲得「警示」效果。

沈麗娟指出，癌症新藥、基因治療等藥費昂貴，但因使用人數較少，幾乎沒有什麼藥價差，如果多開這類藥物，很容易就讓醫院總額上了臨界點。她擔心醫院為了營收而犧牲患者權益，以及醫院將健保已給付的藥物，要求民眾自費。為此，呼籲健保署監測各家醫院藥品採購及使用狀況，供民眾查詢，醫學中心更需密切觀察其藥品變化。

健保署副署長龐一鳴表示，新制實施，確實耳聞部分醫院為了營收而不進「藥價差」不好的藥品，他們正研擬監測醫院進藥，不過，這議題複雜，需長期蒐集醫院用藥及病人治療成效等資料，並加以分析。若有醫院為了營收，要求患者民眾自費使用已是健保給付的藥物，這嚴重違規，若接獲相關檢舉，一定嚴辦。

至於「個別醫院總額」於台北區實施後，是否對區內九家醫學中心造成衝擊？初步瞭解，台北區大型醫院於第一年第二季相當克制，門診未出現明顯衝量，預估第二季點值每點可望高於○點九三元，優於去年同期○點八八元。

新光醫院副院長洪子仁表示，第二季點值優於去年同期，主因在於今年健保總額成長率百分之五點五，且有公務預算挹注，整體金額較去年增加七一二億元，而健保第二季分配給付金額較多，可見健保總額成長率足夠時，就可以提高點值。

健保 學名藥 癌症治療

延伸閱讀

健保署力推糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案 新藥9月1日擴大給付

健保投資明年邁向1兆大關 CAR-T研擬擴大健保給付

獎勵鼻胃管移除 健保署：年底前放寬適用對象、納入長照住宿機構

詐欺金額近千萬 金門地檢偵破密醫看診案12人遭起訴

相關新聞

中橫公路94.5公里大樹倒路面 梨山到花蓮交通中斷

台中市和平區梨山的中橫公路94.5公里處，今晚9點多一棵大樹倒下壓在路面，目前梨山往花蓮交通中斷，公路局谷關工務段立即通...

高雄山區降雨2755毫米...逼近莫拉克 暴雨釀全台4死3失蹤74傷

0728西南氣流襲台帶來豪大雨重創南台灣，高雄市茂林區多納林道自7月28日至今晚6時為止降下2755.5mm雨量，逼近2...

土石流阻斷交通 南投信義、水里、仁愛多校明停班課

南投縣政府晚間宣布，土石流及道路崩塌等因素，導致交通中斷，信義鄉的雙龍國小、地利國小、桐林國小，以及水里鄉的民和國中和民...

健康你我他／年年王者之獅 財務最須補足

每年只要聯合報刊出6種動物退休力測驗徵文，我一定會上網受測，了解自己退休後的生活能力，以及生命存在的意義。從2021年迄...

DNA親子鑑定須遵循嚴格標準 降低錯誤風險

長年外派柬埔寨的老陳，與當地女子育有一名男孩，但因柬埔寨法律禁止與我國人結婚，兩人無法辦理結婚登記，小孩也無法取得台灣國...

世界遺產高野山 佛教聖地巡禮

這是一個讓素食者成為主角的旅行！跟著有行旅前往日本超過一千二百年，被群山包圍的隱世凹地高野山，十一月為絕美楓紅季，入住惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。