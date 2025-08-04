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癌藥貴 專家籲推廣同療效學名藥

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

最新國內藥品銷售金額前五名，分別為抗腫瘤標靶藥物的單株抗體及蛋白激酶抑制劑、脂質調節劑、其他代謝藥物、肝炎抗病毒藥。專家提醒，這些藥物價格超高，健保應多鼓勵醫院使用學名藥、生物相似藥物。

調查顯示，去年四月至今年三月，全台銷售金額最高的藥物單株抗體，藥費高達二一三億元，其次為蛋白激酶抑制劑一九二億元，脂質調節劑六十八億元、其他代謝藥物六十六億元、肝炎抗病毒藥六十二億元。

中華景康藥學基金會董事長沈麗娟表示，藥費高低，與藥價及使用量二大因素息息相關，台灣癌症病人逐年增加，加上藥費昂貴，因此，抗癌藥物銷售金額居高不下，未來也將往上升。至於高血壓、高血脂、糖尿病等慢性疾病藥物，藥價相對便宜，但患者人數眾多，需長期使用，藥費累積相當可觀。

台北市藥師公會常務理事王明媛指出，隨著罹癌人數增加，癌症用藥藥費當然呈現增加趨勢，「這是無法避免的情形」，呼籲民眾應做好癌症預防，定期篩檢，避免癌症上身。

由於抗癌藥物藥費昂貴，只要過了專利期，其他藥廠都會生產療效相同的學名藥，生物相似藥等，為了降低健保給付，健保署給予醫院獎勵，希望患者多多使用，但成效始終不彰。

沈麗娟表示，原因在於許多已過專利期的原廠藥健保核價仍高於學名藥，而這些原廠藥的藥價差更高，以致醫院繼續使用原廠藥。再者，許多患者仍認為原廠藥治療效果較佳，以致學名藥、生物相似藥在大型醫院推廣不易。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，健保僅針對門急診、藥品制訂部分負擔，但在學名藥、生物相似藥尚未有法源依據，應思考如何鼓勵病人支持使用，降低經濟負擔。

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