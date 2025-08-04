聽新聞
0:00 / 0:00

聯經邀7譯者 再現「追憶似水年華」

聯合報／ 本報訊
「追憶似水年華」邀三頁文・顏伯駿設計團隊操刀設計，展現極致美學。圖／聯經出版提供
「追憶似水年華」邀三頁文・顏伯駿設計團隊操刀設計，展現極致美學。圖／聯經出版提供

「追憶似水年華」(À la recherche du temps perdu)是法國作家馬塞爾‧普魯斯特的作品，被譽為廿世紀最偉大的小說之一。聯經出版邀台灣七位頂尖法語譯者，首次以繁體中文直譯讓經典再現，即日起開放預購，全套鉅著將於今年十月正式上市。

這部描繪十九世紀末巴黎上流社會的鉅作，也是一封寫給時間與記憶的情書。普魯斯特以意識流技法與細膩筆觸，記錄童年的回憶、愛戀的焦灼、失落的痛感，讓無數讀者在字裡行間看見自己的人生剪影。

「台灣法語譯者協會」前理事長吳坤墉統籌企畫，邀集七位台灣頂尖的法語譯者：邱瑞鑾、陳文瑤、許雅雯、石武耕、陳郁雯、馬向陽、林德祐，各自翻譯一冊。

吳坤墉表示：「翻譯普魯斯特，是一份想要挑戰的、有意義的工作。因為對每位法語譯者來說，『追憶似水年華』都是象徵性的里程碑。」「追憶似水年華」翻譯的阻礙，不僅在於長度，而是普魯斯特文字公認的難。

「追憶似水年華」全新中文譯本即日起開放預購，全套鉅著將於今年十月正式上市。

聯經特邀三頁文．顏伯駿團隊操刀設計裝幀，此外，套書收錄一冊補充注釋本，從音樂等五大面向切入，合計約五百則延伸註解，深入理解普魯斯特筆下法國黃金年代的文化肌理。

現在訂購享有早鳥優惠，並推出「電子書＋紙本書」合購特惠，購書網站：https://linkingthink.com/TempsR

法國 聯經出版 文學翻譯類

延伸閱讀

高橋一生秀義大利語！來台吐心聲「自作自受」親揭帥出新高度秘訣

首度由台灣譯者完成！普魯斯特《追憶似水年華》全新譯本隆重推出

台語小說創作量最大的作家 陳雷在加拿大辭世 

「和光同塵」李大維新書發表 揭露半世紀的外交現場

相關新聞

醫院賺藥價差利潤 健保署擬監測

健保今年起推動個別醫院總額，不少醫院為嚴控健保申報費用，縮減門診、延後非重要手術，藥學專家擔心，部分醫院偏好「藥價差」較...

用顏色說台灣史 「台灣本色」進軍大阪 用AI和擬真藝屏和世博展館爭豔

走進大阪展演空間「VS.」的沉浸式視覺劇場「台灣本色」，眼前閃現彷彿前輩畫家陳澄波的身影，背著畫架走進台灣的山間和水邊。...

聯經邀7譯者 再現「追憶似水年華」

「追憶似水年華」(À la recherche du temps perdu)是法國作家馬塞爾‧普魯斯特的作品，被譽為廿世紀...

中橫公路94.5公里大樹倒路面 梨山到花蓮交通中斷

台中市和平區梨山的中橫公路94.5公里處，今晚9點多一棵大樹倒下壓在路面，目前梨山往花蓮交通中斷，公路局谷關工務段立即通...

健康你我他／年年王者之獅 財務最須補足

每年只要聯合報刊出6種動物退休力測驗徵文，我一定會上網受測，了解自己退休後的生活能力，以及生命存在的意義。從2021年迄...

DNA親子鑑定須遵循嚴格標準 降低錯誤風險

長年外派柬埔寨的老陳，與當地女子育有一名男孩，但因柬埔寨法律禁止與我國人結婚，兩人無法辦理結婚登記，小孩也無法取得台灣國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。