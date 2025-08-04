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世界遺產高野山 佛教聖地巡禮

聯合報／ 本報訊

這是一個讓素食者成為主角的旅行！跟著有行旅前往日本超過一千二百年，被群山包圍的隱世凹地高野山，十一月為絕美楓紅季，入住惠光院宿坊，體驗宿在世界遺產的靜謐時光，從高野山宿坊到兩度為天皇、皇后御用的精進料理名店「花菱」，與多家京都米其林精進料理，您將驚訝日本素食料理何等精進！旅程最後搭乘夢幻觀光列車「天空號」，前往京都山麓，入住ＬＸＲ麓京都酒店，深入比叡山延曆寺東塔、西塔、橫川三區。

有行旅「世界遺產高野山比叡山 佛教聖地巡禮」（全程素食），五天四夜旅程，二○二五年十一月十二日至十一月十六日.。一對一說明會。報名請洽：8643-3926、8643-3517。有行旅官網：https://reurl.cc/8D9x6b

素食 日本 出國旅遊

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