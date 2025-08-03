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文湖線上周故障「今又傳異常」！旅客慘卡月台 北捷：通訊設備電源短路

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北捷文湖線。本報資料照片
北捷文湖線。本報資料照片

北捷文湖線上周才出現故障，影響一小時才恢復正常，近千人受影響，不料，今天下午又傳出大安站列車突然卡住，無法開動。北捷表示，今檢查為通訊設備電源短路，今維修人員檢修已恢復正常影響約11分鐘，目前已營運正常。

文湖線上周二上班尖峰時刻出現列車異常，卡在隧道上，導致乘客受困半小時，無奈摸黑走軌道旁走道才脫困，影響將近一小時才恢復營運，不到一個禮拜時間，有網友在社群分享今天下午又故障，有民眾表示捷運突然卡在大安站月台不知道發生什麼事。

北捷指出，接近傍晚5時，文湖線大安站車站通訊設備電源短路，維修人員現場檢修處理約11分鐘，期間行控中心依照SOP調整列車班距，狀況排除目前營運正常。

然而，北捷接二連三的出包也讓不少人感到疑惑，不少網友紛紛留言「今天熱，不宜人多多」、「文湖線怎麼了」、「等車等了10分鐘還沒來…」。

北捷文湖線上周才出現故障，影響一小時才恢復正常，近千人受影響，不料，今天下午又傳出大安站列車突然卡住，無法開動。北捷表示，今檢查為通訊設備電源短路，今維修人員檢修已恢復正常。圖／取自Threads帳號becca._miu
北捷文湖線上周才出現故障，影響一小時才恢復正常，近千人受影響，不料，今天下午又傳出大安站列車突然卡住，無法開動。北捷表示，今檢查為通訊設備電源短路，今維修人員檢修已恢復正常。圖／取自Threads帳號becca._miu

北捷 捷運 文湖線

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