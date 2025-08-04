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健康你我他／年年王者之獅 財務最須補足

聯合報／ 文／洪金鳳（高市左營）
今年代表退休力的動物仍是「王者之獅」。圖／洪金鳳提供
今年代表退休力的動物仍是「王者之獅」。圖／洪金鳳提供

每年只要聯合報刊出6種動物退休力測驗徵文，我一定會上網受測，了解自己退休後的生活能力，以及生命存在的意義。從2021年迄今，年年不間斷，受測成績時有不同，但代表的退休力動物都是「王者之獅」。

今年受測成績是72分，5項核心能力中，「自在獨立」與「活躍好學」是滿分，「健康」80分，「社會連結」60分，準備力最不足的是「財務」。

自從多年前開始受測，我就非常重視未來的退休力，也適時地針對自己不足的部分做調整，自在獨立和活躍好學就是經由調整後才得滿分。

我最重視的是健康這部分，由於近年見證愈來愈多的親友老病及死亡事件，讓我了解到「擁有健康的身體，才能擁有美好的人生」，「財富誠可貴，健康擺第一」的道理。

每年婦科及乳房外科健康檢查平安過關，我就會請家人及好友吃飯，他們會問為什麼？我的回答都是：「檢查沒事就要請吃飯，因為健康就是財富」。

有關社會連結部分，我覺得生活圈不必太複雜，一生能有幾位好友及家人就足夠；財務部分受測分數雖低，但現實生活上除了有退休金，我還有一些存股及租金收入，也保了失智失能及健康、人壽險，最重要的是我還要運用寫作專長繼續工作，相信自己應能擁有無憂的退休力才對。

財務 退休力 健康檢查

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