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DNA親子鑑定須遵循嚴格標準 降低錯誤風險

聯合報／ 陳智齡／台大醫院基因醫學部主治醫師
親子鑑定涉及個人隱私，需要遵循嚴格的標準，保障當事人權益。圖／AI生成
親子鑑定涉及個人隱私，需要遵循嚴格的標準，保障當事人權益。圖／AI生成

長年外派柬埔寨的老陳，與當地女子育有一名男孩，但因柬埔寨法律禁止與我國人結婚，兩人無法辦理結婚登記，小孩也無法取得台灣國籍。為證明父子關係，必須先透過DNA親子鑑定，提交移民署查驗後，才得以進一步辦理依親與入籍手續。

隨著跨國婚姻與家庭型態的多元，親子鑑定在法律與生活層面扮演重要的角色，包括確認撫養、監護、繼承、國籍認定等，皆可作為科學依據。

親子鑑定或稱親緣鑑定，主要是比對雙方DNA的基因遺傳特徵，每個人都從父母各承襲一半的染色體，所以都有父親及母親各一半的遺傳特徵，若比對結果吻合率超過99.99%，即可判定有親子關係。

常用檢體為口腔黏膜細胞或血液，檢驗時間約7個工作天，若為祖孫或兄弟姊妹鑑定，可能需時更久。要注意的是，輸血後或骨髓移植3個月內不宜進行血液採檢作鑑定，以免影響結果。

親子鑑定涉及個人隱私，其鑑定機構、取得同意過程、採集檢體方式和運送流程、鑑定結果告知與法律證據力等事項，需要遵循嚴格的標準，以降低錯誤的風險，且保障當事人權益。

以台大醫院為例，親子鑑定流程如下：

1.事前諮詢與掛號

先來電諮詢之後再掛號，選擇基因醫學部的特定門診。

電話：(02)23123456轉271914。

2.當日攜帶文件

當事人需攜帶身分證明文件正本（如身分證、護照、居留證、戶籍謄本等）。未成年者須由法定代理人陪同，並檢附相關證明。

3.完成基本資料與同意程序

填寫同意書、照相、按指紋及簽名。

4.檢體採集

成人與小孩皆以棉棒刮取口腔黏膜，採檢前30分鐘避免飲食，若有食物殘留，建議漱口並等待半小時後再檢查。

5.領取報告

當事人需攜帶身分證明文件正本親自領取報告；若需委託他人代領，須事前簽妥委託書，和雙方的身分證正本。

DNA 法律 結婚 國籍 台灣 柬埔寨 移民署

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