聽新聞
0:00 / 0:00
DNA親子鑑定須遵循嚴格標準 降低錯誤風險
長年外派柬埔寨的老陳，與當地女子育有一名男孩，但因柬埔寨法律禁止與我國人結婚，兩人無法辦理結婚登記，小孩也無法取得台灣國籍。為證明父子關係，必須先透過DNA親子鑑定，提交移民署查驗後，才得以進一步辦理依親與入籍手續。
隨著跨國婚姻與家庭型態的多元，親子鑑定在法律與生活層面扮演重要的角色，包括確認撫養、監護、繼承、國籍認定等，皆可作為科學依據。
親子鑑定或稱親緣鑑定，主要是比對雙方DNA的基因遺傳特徵，每個人都從父母各承襲一半的染色體，所以都有父親及母親各一半的遺傳特徵，若比對結果吻合率超過99.99%，即可判定有親子關係。
常用檢體為口腔黏膜細胞或血液，檢驗時間約7個工作天，若為祖孫或兄弟姊妹鑑定，可能需時更久。要注意的是，輸血後或骨髓移植3個月內不宜進行血液採檢作鑑定，以免影響結果。
親子鑑定涉及個人隱私，其鑑定機構、取得同意過程、採集檢體方式和運送流程、鑑定結果告知與法律證據力等事項，需要遵循嚴格的標準，以降低錯誤的風險，且保障當事人權益。
以台大醫院為例，親子鑑定流程如下：
1.事前諮詢與掛號
先來電諮詢之後再掛號，選擇基因醫學部的特定門診。
電話：(02)23123456轉271914。
2.當日攜帶文件
當事人需攜帶身分證明文件正本（如身分證、護照、居留證、戶籍謄本等）。未成年者須由法定代理人陪同，並檢附相關證明。
3.完成基本資料與同意程序
填寫同意書、照相、按指紋及簽名。
4.檢體採集
成人與小孩皆以棉棒刮取口腔黏膜，採檢前30分鐘避免飲食，若有食物殘留，建議漱口並等待半小時後再檢查。
5.領取報告
當事人需攜帶身分證明文件正本親自領取報告；若需委託他人代領，須事前簽妥委託書，和雙方的身分證正本。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言