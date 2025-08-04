健康名人堂／大叔的迪士尼逃脫──致敬天下父親們

六月底的千葉氣候炎熱，所幸海風帶來些許涼爽，三個半百大叔街頭漫步，神態輕鬆的三人，卻都有些心煩。此時，阿亮提議：「明天去迪士尼吧！」小周與小梁瞪大雙眼，一番訕笑後三人還是敲定明天一早出發。

三人相識廿年，從學習到工作緊密的往來，大量參與彼此的生活與工作。半百大叔有些不易說出口的心情，有的事情或許喝一杯就好，但有些狀況還得少喝兩杯。

三明治世代 身扛眾多責任

雖然阿亮提議真切，小梁對後天的英語報告無法釋懷，但同樣需要報告的小周一派輕鬆，自詡死豬不怕滾水燙，好壞不過是那廿分鐘。掙扎許久，小梁將檔案上傳雲端，帶著筆電同赴迪士尼，找時間補強自己的簡報。

回想起來，三人對於迪士尼的記憶都是帶著家人、小孩來的，關於迪士尼的設施，多只記得小孩的反應，絲毫說不出自身的感受。「為自己去一次！」這是阿亮邀約緣由。半百的男人，三明治世代，面對眾多責任，自己的身體、心理、壓力、困惑，人生過半而看見的無助，總是被各種事物排擠，登不上重要順位，即使偶爾說出口也只被認為無病呻吟。

三人在迪士尼遊走，嘗試每種遊戲，雖然都曾來過，但今天進入遊戲設施更感到新奇。搭乘「飛濺山」，一種類似雲霄飛車的遊戲設施，車輛由上俯衝至水面，揚起大片水花，排隊時聽見遊客尖叫聲，大叔不禁期待了起來。當車輛俯衝而下，前座的阿亮渾身濕透，三人的笑容彷彿回到學生時期，爭相比較身上的水漬面積。

踩著夕陽離開，買了各種紀念品，都是家人和同事的。「買自己的？別浪費錢了！」阿亮催促小周買了米老鼠髮箍，在隔天的國際會議，小周全程配戴髮箍演講，滿足阿亮的童心。熟悉的迪士尼，大叔首次用自己的視角看見過去未曾發現的景物，雖然知道事情不會因為說出來而解決，但笑談中三人還是交換了生活的壓力與無奈。

半百的階段，家庭、工作、未來都是挑戰，必須扮演賺錢的丈夫、稱職的父親、當責的主管與爭氣的兒子。

就像廣告，大叔總是喝了再上，不管自己的憂愁與不適，只能打起精神、笑臉迎人繼續往前，但大叔的身心壓力，不是情勒般的「能者多勞」或是表面的「辛苦了」所能化解。

不要喝了再上 要休息再上

父親節前夕，大叔們給自己放個假！工作、收入、家庭、生活的各種壓力都不會稍減，但按下一格空白鍵，讓有限的時間屬於自己，去感受陽光、微風與心跳。稍作停留，給自己一點空白，心思或能重獲清明。

從今以後，大叔不要「喝了再上」的耗損，而是「休息再上」的調整。雖然大叔還是得回到原來的生活，半百的電池或許需要常充電，但充電後的大叔也能金光閃閃再現風華。