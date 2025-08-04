健康主題館／愈想減肥愈想吃 減重失敗可能是荷爾蒙作祟

愈想減重，反而愈忍不住想吃東西？努力運動，腰腹部仍瘦不下來？恐是荷爾蒙作祟。據統計，台灣每2人就有1人體重過重或肥胖，調查更發現，9成民眾自覺減重失敗。醫師說，國人在體重管理上常有兩大不可控因素：一是腸道荷爾蒙與大腦的溝通失衡而致食欲增加、另一是長期高壓造成脂肪堆積，因此呼籲民眾應正視肥胖症。

衛福部國健署定義，身體質量指數（BMI）≧24為過重，≧27則為肥胖；成年男性腰圍＞90公分、女性＞80公分，就要小心內臟脂肪過多的問題。台灣肥胖醫學會理事長林文元說，多數人未將「肥胖」視為疾病，認為靠少吃多動，一定可以瘦下來。

事實上肥胖症成因複雜，包含無法單靠意志力來改變的「不可控因素」。

台灣肥胖醫學會曾進行「全台肥胖認知調查」，9成民眾自覺最近一次減重失敗，但減重中的人僅14.7%尋求專業醫師協助。

林文元呼籲，民眾應正視肥胖症，若BMI≧27，應就診諮詢專業醫師，找出量身訂做的健康處方。

減重失敗 兩不可控因素

1.無法控制想吃的衝動：因腸道荷爾蒙與大腦的溝通失衡，可能會增加食欲。由於人體對飽足感的調控，並非僅靠意志力，同時也會受到大腦與腸道間訊號傳遞的影響，腸道會分泌「腸泌素」的荷爾蒙，在餐後負責向大腦傳送「飽」的訊號來抑制食欲，但當腸泌素作用下降，大腦就無法順利接受到飽的訊號，便有可能不小心吃太多。

2.長期高壓導致脂肪堆積：持續處於高壓會刺激皮質醇分泌，造成脂肪堆積。肥胖不只是體重問題，更重要的是脂肪堆積的位置，當身體攝取過多能量，脂肪會囤積在肝臟、胰臟、肌肉等器官，稱作「異位脂肪」，亦是長期堆積在腰腹部的內臟脂肪，會增加罹患糖尿病、心血管疾病等慢性病的風險。

台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵說，臨床上曾收治一名45歲金融業男性，因工作壓力大、長期熬夜加班，下班後常吃垃圾食物，平時飲食不健康，導致BMI飆升至近30。患者原本以為是中年發福，不以為意，直到公司定期健檢發現膽固醇、空腹血糖等指數皆被紅字警告，才驚覺體態失控，恐帶來多種共病，開始進行飲食管控、積極運動。

雖然患者每周3天上健身房運動、戒酒、拒絕聚餐、清淡飲食，但他半夜經常忍不住偷吃消夜，被家人指責「連嘴都控制不住」，後來就醫發現，他因長期壓力引發壓力荷爾蒙皮質醇分泌，導致食欲增加、促進內臟脂肪堆積，因此在醫師建議下，患者透過新型腸泌素藥物輔助，搭配健康生活型態調整與工作壓力調適，才逐漸找回健康體位。

新型腸泌素助抑制食欲

肥胖症成因複雜，高湘涵說，荷爾蒙、壓力、基因等原因都可能造成肥胖，若BMI≧27，應盡速尋求專業醫師的建議，肥胖症治療可以利用新型腸泌素抑制食欲，進一步改善異位脂肪堆積。

林文元指出，隨著醫學發展，現已有多種治療方式，可幫助患者對症下藥解決身體的不可控因素，並輔助調整健康生活型態。