日藝術家松浦浩之個展　再會台灣觀眾

以日本動漫視覺造型發展出個人藝術語彙，日本藝術家松浦浩之個展即日起於誠品畫廊展出，他說，自出道以來，台灣觀眾始終是見證與守護他創作歷程的重要力量。

松浦浩之1964年生於東京，早年曾從事平面設計，因渴望「百分之百按照自己想法」創作而投入藝術。2001年於日本藝術家村上隆主持的「藝術道場GPat MOT」展中榮獲「星探獎」，自此嶄露頭角。

松浦浩之的創作根植於日本動漫文化，而其又是從「日本畫」一脈相承而來，包含浮世繪在內，皆以紙和毛筆描繪出平面化、二次元的世界，他透過新聞稿形容，這種表現形式為「深植於日本人DNA的表達衝動」。

像是2014年，他從俵屋宗達的「風神雷神圖」發想，創作長達4公尺的「風神雷神龍王召喚圖」。此次個展中，則聚焦於12世紀的「鳥獸戲畫」，也就是被視為日本漫畫源頭的繪卷，並以此延伸為「鳥獸GIGA」系列作。

松浦浩之表示，漫畫這種表現方式，其實在漫畫誕生以前就已經存在於日本傳統藝術中，而「鳥獸戲畫」就是最早的例子之一。他並非僅是簡單地用現代場景來重新演繹這部作品，而是回到它最原始的「二次元精神」，也就是漫畫的基礎結構與視覺語言。

在「鳥獸GIGA」中，松浦浩之加入了極端透視、火焰和強烈線條感等元素，這些手法從「鳥獸戲畫」到浮世繪，再到今天的漫畫，一直被沿用至今。松浦希望透過這些表現，創造出既向傳統致敬，又屬於當代的全新畫面。

「松浦浩之：SUPER ACRYLIC SKIN－GIGA」個展即日起在台北誠品畫廊展出至9月27日。