快訊

普發1萬現金政院擬「排富」？黃國昌諷：大方提出不用測風向

高雄山區雨量仍可能達300毫米 「6行政區」明天停班停課

台南宣布：南化關山里4日停班課 其餘正常上班課

菲律賓模型大賽 台灣團隊勇奪4金3銀1銅

中央社／ 中央社

第2屆菲律賓比例模型大賽今天下午閉幕，台灣團隊在近800件國際模型愛好者的作品之中，勇奪4金3銀1銅，成績耀眼。

2025年菲律賓比例模型大賽（PSMS）7月31日至8月3日在馬尼拉灣畔一家大型商場舉行，這是菲律賓模型推廣團體第2次舉辦模型大賽，參賽作品達780件，菲律賓、台灣以及多個東南亞國家都有愛好者參加。

經過4天評鑑，台灣模型愛好者黃康家、何世傑、賴奕辛、李學毅勇奪金牌；陳奕安、曾偉人、何世傑拿下銀牌；李永丞取得銅牌。

去年以韓國海軍陸戰隊M47巴頓戰車奪金的黃康家，今年以1:36比例的菲律賓LVTP5兩棲登陸履帶裝甲車，再度獲得軍事車輛組的金牌。

黃康家接受中央社訪問時說，他這次做的菲律賓LVTP5裝甲車，採「城市迷彩」，配色較為少見，希望促進台菲的邦誼，因為是不斷透過遮貼方式上色，因此耗時3、4個月才做出來。

何世傑玩模型已有30多年之久，這次他的作品SB-17空中救援機在航空組取得金牌，同樣費時3個月多完成。

他介紹，軍事類模型強調塗裝和舊化，SB-17空中救援機已是60、70年的老飛機，原始飛機的資料很少，只能在網路上面尋找其他人的作品，觀察細節來復原。

此外，黃康家、曾偉人的作品也分別獲頒菲律賓退伍軍人協會獎。

菲律賓二戰歷史學家費瑞多（Anthony Feredo）評論LVTP5裝甲車時向中央社表示，這輛裝甲車對菲律賓海軍陸戰隊極具代表性，由1名外國人做出來更是令他感到激勵，黃康家顯然花了很多時間，研究顏色和標記都正確無誤。

曾偉人說，他從小學4年級就開始玩模型，今年已經60多歲，但對模型的熱情依舊不減，這次做的是二戰時期菲律賓偵察兵，還原1942年巴丹（Bataan）半島戰役時行軍的配件。

駐菲律賓副代表楊登仕受邀到場致詞與頒獎，台灣的雙緯企業有限公司也捐贈了100盒模型給菲律賓小朋友。

菲律賓模型愛好者是受到台灣多年舉辦模型國際公開賽激勵，而於去年首度舉辦菲律賓比例模型大賽，今年的規模更為盛大。頒獎儀式上，台灣團隊也拿中華民國國旗上禮台，與主辦單位人員合影留念。

金牌 海軍 戰車 飛機 菲律賓 馬尼拉 裝甲車 陸戰隊 東南亞 退伍軍人

延伸閱讀

張瑞雄出版新書《AI萬花筒》 轉動AI奇幻世界 從教育、政治、金融、版權、虛假訊息等多角度，探討了AI帶來的機遇與挑戰

Google將簽歐盟AI行為準則 Meta拒絕

哈瑪星台灣鐵道館8/1重新開館 增85大樓等模型

小馬可仕被指對大陸放軟 菲官員：南海立場不變

相關新聞

暴雨成災竟染病？清理家園忽略「這動作」 醫示警：恐引發敗血症

暴雨成災，中南部災情慘重，淹水直接湧入住家，多條山區道路交通中斷。大林慈濟醫院急診室主任李宜恭表示，大雨造成多處停水、停...

暴雨成災釀交通中斷！衛福部不讓人力涉險 首啟動「無人機送藥」

近日台灣連日豪雨，造成多處山區道路中斷、交通阻絕，部分地區甚至成為孤島，當地衛生所人員、醫師不得不冒險涉水送藥，只為確保...

營養師曝減肥先瘦哪由「它」決定 想瘦肚子先改善習慣

減肥又減錯地方？夏天來了，許多人上緊發條健身，卻怎麼樣也瘦不下來。營養師Feibi指出，瘦身先瘦哪是由「基因」決定的！

高屏6天累積雨量「破2千毫米」！明豪雨繼續下 周三天氣才轉晴

過去6天台灣在受到2波西南氣流影響下，高雄多納林道累積雨量達2668毫米、屏東神山2211毫米，中央氣象署預報員朱美霖表...

斗六-二水站「水淹軌面」一度雙向不通 台鐵：下午5時已恢復通車

豪雨狂炸中南部，台鐵今下午3時05分林內站內北OS區間受豪大雨影響水淹軌面，導致斗六-二水站間雙線暫時不通。台鐵公司表示...

豪雨狂炸中南部！最新24小時雨量預測出爐 2縣市達停班課標準

受到西南氣流影響，西半部雨勢不斷，尤其南部山區已出現超大豪雨情況，中央氣象署啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強作業」進入第7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。