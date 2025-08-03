菲律賓模型大賽 台灣團隊勇奪4金3銀1銅

第2屆菲律賓比例模型大賽今天下午閉幕，台灣團隊在近800件國際模型愛好者的作品之中，勇奪4金3銀1銅，成績耀眼。

2025年菲律賓比例模型大賽（PSMS）7月31日至8月3日在馬尼拉灣畔一家大型商場舉行，這是菲律賓模型推廣團體第2次舉辦模型大賽，參賽作品達780件，菲律賓、台灣以及多個東南亞國家都有愛好者參加。

經過4天評鑑，台灣模型愛好者黃康家、何世傑、賴奕辛、李學毅勇奪金牌；陳奕安、曾偉人、何世傑拿下銀牌；李永丞取得銅牌。

去年以韓國海軍陸戰隊M47巴頓戰車奪金的黃康家，今年以1:36比例的菲律賓LVTP5兩棲登陸履帶裝甲車，再度獲得軍事車輛組的金牌。

黃康家接受中央社訪問時說，他這次做的菲律賓LVTP5裝甲車，採「城市迷彩」，配色較為少見，希望促進台菲的邦誼，因為是不斷透過遮貼方式上色，因此耗時3、4個月才做出來。

何世傑玩模型已有30多年之久，這次他的作品SB-17空中救援機在航空組取得金牌，同樣費時3個月多完成。

他介紹，軍事類模型強調塗裝和舊化，SB-17空中救援機已是60、70年的老飛機，原始飛機的資料很少，只能在網路上面尋找其他人的作品，觀察細節來復原。

此外，黃康家、曾偉人的作品也分別獲頒菲律賓退伍軍人協會獎。

菲律賓二戰歷史學家費瑞多（Anthony Feredo）評論LVTP5裝甲車時向中央社表示，這輛裝甲車對菲律賓海軍陸戰隊極具代表性，由1名外國人做出來更是令他感到激勵，黃康家顯然花了很多時間，研究顏色和標記都正確無誤。

曾偉人說，他從小學4年級就開始玩模型，今年已經60多歲，但對模型的熱情依舊不減，這次做的是二戰時期菲律賓偵察兵，還原1942年巴丹（Bataan）半島戰役時行軍的配件。

駐菲律賓副代表楊登仕受邀到場致詞與頒獎，台灣的雙緯企業有限公司也捐贈了100盒模型給菲律賓小朋友。

菲律賓模型愛好者是受到台灣多年舉辦模型國際公開賽激勵，而於去年首度舉辦菲律賓比例模型大賽，今年的規模更為盛大。頒獎儀式上，台灣團隊也拿中華民國國旗上禮台，與主辦單位人員合影留念。