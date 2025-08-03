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暴雨成災釀交通中斷！衛福部不讓人力涉險 首啟動「無人機送藥」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台南市安南區怡安路一帶淹水，黃偉哲勘災後表示將再向中央爭取5.5億元積極整治六塊寮排水，降低淹水風險。圖／台南市政府提供
台南市安南區怡安路一帶淹水，黃偉哲勘災後表示將再向中央爭取5.5億元積極整治六塊寮排水，降低淹水風險。圖／台南市政府提供

近日台灣連日豪雨，造成多處山區道路中斷、交通阻絕，部分地區甚至成為孤島，當地衛生所人員、醫師不得不冒險涉水送藥，只為確保偏鄉居民慢性病藥物不中斷，降低健康風險。

面對災情，衛福部長邱泰源第一時間指示資訊處長李建璋啟動無人機送藥可行性評估。事實上，以往重大公共衛生任務，疾管署便曾評估運用無人機協助疫苗或抗蛇毒血清運送；資訊處也在2024年參與總統府黑客松競賽並獲獎後，與經濟部、交通部民用航空局經半年合作。

李建璋指出，目前在花蓮縣秀林鄉與豐濱鄉展開無人機定點送藥沙盒實驗，目前透過3條路線多次成功試飛，無人機可以定點起飛、降落，驗證技術可行性。

李建璋說，目前的無人機已具備「超視距飛行」（BVLOS, Beyond Visual Line of Sight）能力，可透過 4G / 5G 行動網路進行導航與控制。即便在訊號暫時中斷時，也能依靠自主導航系統完成任務，有效克服災區複雜地形，展現高度韌性與任務穩定性。

如今，衛福部已向受災縣市政府衛生局提供無人機送藥機制資訊，凡有偏鄉地區因交通中斷需啟動緊急送藥者，均可主動向衛生福利部申請。李建璋指出，當縣市政府向衛福部提出申請後，將派遣專人到場評估地點、天候等情形，最好是雨勢漸小，或暴雨過後、道路中斷的情形，此為最佳的使用時機，因若雨勢過大無人機無法飛行。

李建璋表示，目前經演練運送藥品為3公斤以內，且為常溫藥品，或需保持在攝氏4度的藥品都沒有問題，並可以由當地護理師直接交付或採視訊交付，現在有3至5架無人機可以使用，將視危急、緊急程度優先處理。截至目前為止，經詢問嘉義、台南、高雄，尚未接獲地方政府提出具體申請案，主因是縣市政府回報，目前道路都還暢通，但衛福部就是做好準備，隨時因應。

衛福部食藥署長姜至剛強調，在重大災害或緊急狀況下，無人機執行送藥任務可不受「藥事法」中藥師需親自交付藥品的限制。法規層面已充分鬆綁，全面支持科技參與緊急醫療救援行動。

衛福部表示，未來將持續以科技輔助公共衛生應變工作，降低第一線醫護人員的送藥風險，同時確保偏遠地區高齡長者與慢性病患者獲得穩定治療，避免因用藥中斷造成病情惡化，確保天災期間全民健康不中斷。

藥品 衛福部 衛生所

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