斗六-二水站「水淹軌面」一度雙向不通 台鐵：下午5時已恢復通車

豪雨狂炸中南部，台鐵今下午3時05分林內站內北OS區間受豪大雨影響水淹軌面，導致斗六-二水站間雙線暫時不通。台鐵公司表示，目前水位已退，西正線已於下午4時50分恢復單線雙向通車、下午5時恢復雙向通車；此外，為疏運旅客，往南迴線EMU3000型各車次開放站票。

台鐵林內站內北OS區間今下午3時05分，受到豪大雨影響水淹軌面，導致斗六至二水間雙線暫時不通。台鐵公司接獲後緊急聯繫公路接駁業者，下午4時啟動斗六至二水間公路接駁，並透過站、車廣播協助旅客轉乘及引導服務。

台鐵公司更新現場情況指出， 林內站內水位已退，並經工務及電務同仁路線巡查無異狀，西正線於下午4時50分先行恢復單線雙向通車，下午5時恢復雙向通車，並同時取消公路接駁，透過站、車廣播協助旅客搭乘。

為疏運旅客，往南迴線EMU3000型各車次開放站票。

退、換票部分，台鐵表示，受豪大雨影響致行經斗六至二水間未使用之車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。

另於台鐵公司官網或台鐵e訂通APP辦理區間之退票，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。

依據台鐵公司旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成之晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。