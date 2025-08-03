暴雨成災竟染病？清理家園忽略「這動作」 醫示警：恐引發敗血症

暴雨成災，中南部災情慘重，淹水直接湧入住家，多條山區道路交通中斷。大林慈濟醫院急診室主任李宜恭表示，大雨造成多處停水、停電、毀損房屋。民眾清理家園時，若沒有穿雨鞋、戴防水手套，容易被異物割傷，或是舊傷泡在髒水導致發炎感染，嚴重恐引發蜂窩性組織炎、敗血症等嚴重併發症。

李宜恭說，近日急診就醫民眾有不少是因為水災所致，有些人整理環境時被尖銳物品割傷或刺傷，有的則是傷口泡在髒水裡可能導致感染。有人因為壓力大、睡不好，求助急診精神醫療；還有人白天努力清掃，晚上腰酸背痛不適就醫。他提醒，淹水過後當心傳染病，也要注意焦慮症、創傷壓力症候群等心理疾病。

水災期間以及災後環境清潔，糖尿病患者的傷口照護尤其重要，一定要「保持患部適當濕潤」、「適度清潔」，如果傷口碰到汙染的髒水，容易造成蜂窩性組織炎，或是演變成慢性感染潰瘍。李宜恭觀察，一些原本就有「糖尿病足」的糖尿病患者，傷口更加惡化，提高腳部潰瘍的機會，除了穿著保護性的鞋款，更要控制血糖，才有助於傷口癒合。

淹水可能攜帶人類及動物的糞便，導致飲用水源遭受大腸桿菌、沙門氏菌的汙染，要避免飲用未經處理的水。如果這段期間有發燒、畏寒、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等，檢查是否罹患腸道疾病，或是更嚴重的類鼻疽、鉤端螺旋體病等大雨後容易發生的傳染病。

另外，暴雨、高溫夾襲，衛福部統計，今年7月截至7月31日，總計681人次熱傷害就診統計人次數，較去年7月總計1204人次少了將近一半以上。李宜恭說，熱傷害就診人數明顯減少，但仍不可掉以輕心，尤其日韓近日均受高溫侵襲，北海道部分地區逼近40度，8月台灣仍有太平洋高壓壓境的機會。

「連續高溫讓身體可能因無法正常調節體溫，易導致熱傷害，今年7月溫度變化大，有破35度的高溫，也有26度左右的紀錄。」李宜恭提醒，溫差大會增加增加心臟負擔、提高心血管疾病發作風險。進入8月，日間溫度常達33度以上，加上午後對流旺盛，體感溫度會比實際來得高，多補充水分以維持正常血液循環。