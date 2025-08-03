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豪雨狂炸中南部！最新24小時雨量預測出爐 2縣市達停班課標準
受到西南氣流影響，西半部雨勢不斷，尤其南部山區已出現超大豪雨情況，中央氣象署啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強作業」進入第7天，今下午4時公布最新24小時雨量預測，嘉義縣山區、高雄市山區，明天仍達到停止上班上課，至於是否停班課，仍以各縣市政府公布為準。
氣象署今下午公布最新24小時雨量預報，今晚8時至明晚8時，嘉義縣山區預估雨量150至250毫米，高雄市山區預估雨量200至300毫米，達到停班課標準。
依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台南、屏東、花蓮不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。
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