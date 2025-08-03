豪雨狂炸中南部！最新24小時雨量預測出爐 2縣市達停班課標準

受到西南氣流影響，西半部雨勢不斷，尤其南部山區已出現超大豪雨情況，中央氣象署啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強作業」進入第7天，今下午4時公布最新24小時雨量預測，嘉義縣山區、高雄市山區，明天仍達到停止上班上課，至於是否停班課，仍以各縣市政府公布為準。

氣象署今下午公布最新24小時雨量預報，今晚8時至明晚8時，嘉義縣山區預估雨量150至250毫米，高雄市山區預估雨量200至300毫米，達到停班課標準。