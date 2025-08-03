西南季風暫退場...雨帶北移 鄭明典曝：換這些地區下雨轉濕

中央氣象局前局長鄭明典在臉書指出，太平洋高壓延伸到南海。這不是常態，主高壓在台灣東方遠海，西側的延伸高壓(箭頭所指)取代原來偏強季風槽的位置，有大氣波動的振盪變化特徵。不過，趨勢上，通過台灣的強季風帶會持續北上，高壓的範圍還會擴大。

但是，鄭明典指出，這並不是說西南季風的影響就要結束，因為季節變化時間還早，短時間主要雨帶北移，華中、華北、韓國、日本都可能轉濕，一段時間之後季風還可能再回來，災後復原的腳步不能停。

受到西南氣流影響，昨天至今天整天西半部有顯著降雨，中央氣象署預報員朱美霖上午表示，今晚至明天清晨降雨最為明顯，苗栗以南、東南部、澎湖慎防大雨或豪雨，尤其南部山區已有超大豪雨等級降雨，金門今入夜後雨勢也會增強，整體降雨要到周三後才會趨緩。