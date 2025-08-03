豪雨狂炸！斗六-二水站「水淹軌道」雙線不通 台鐵緊急啟動公路接駁

受到西南氣流影響，豪雨狂炸中南部，台鐵今天下午3時05分法內站內北OS區間受豪大雨影響水淹軌面，導致斗六-二水站間雙線暫時不通，台鐵下午4時緊急啟動公路接駁。台鐵公司表示，目前持續監控水位，待淹水已降至軌面以下，確認安全無虞後，將恢復行車。

台鐵公司說明，今天下午3時05分，林內站內北OS區間受豪大雨影響水淹軌面，致斗六至二水間雙線暫時不通。當下公司緊急聯繫公路接駁業者，預計下午4時啟動斗六至二水間公路接駁，並透過站、車廣播協助旅客轉乘及引導服務。

台鐵公司表示，公司工務單位同仁已在現場持續監控水位，待淹水降至軌面以下，立即檢查路軌及道床狀況，確認安全無虞後，恢復行車。

退、換票部分，台鐵公司表示，受豪大雨影響致行經斗六至二水間未使用的車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。

另於本公司官網或台鐵e訂通APP辦理區間之退票，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。

依據本公司旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成之晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。