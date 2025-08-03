連日豪雨菜價「漲一倍」！一顆高麗菜竟逾百元 主婦嘆：快吃不起

連日下雨，菜價上漲，彰化縣溪湖果菜市場今天交易平均價33.8元，相較上周已漲一成，但若相較於一個月豪雨前已上漲一倍，高麗菜平均批發價每公斤35.4元，小黃瓜和青蔥最高價已破百。

從7月到8月初連日豪雨，中部地區蔬菜供貨量明顯減少，溪湖果菜市場今天交易量僅有49.9噸，平均批發價每公斤價33.8元，相較一周前的61噸交易量、平均價30.3元，價格漲了一成；若再和一個月前颱風豪雨來前相比交易量146噸、平均價16.1元，平均價已上漲一倍，交易量也萎縮到僅剩三分之一。

溪湖果菜市場今天平地高麗菜平均價每公斤35.4元，相較一周前的26元，漲幅已高達三成五；夏天應景蔬菜小黃瓜到貨量也大減，平均價89元、最高價已衝上121元；青蔥平均價89元，最高價也衝上百元，相較於一個月前的39元，已漲了一倍；絲瓜平均價32元，相對較平價。

主婦們對於菜價很有感，彰化市一名主婦說，超市一把地瓜葉原是19元，現在已漲到29元，漲幅有五成，高麗菜更是吃不起了，一顆也要135元，青蔥一把要40元，不過超市還是會提供像一條絲瓜35元、二顆青椒35元等優惠價，買菜更要精打細算了。