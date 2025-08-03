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營養師曝減肥先瘦哪由「它」決定 想瘦肚子先改善習慣

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師Feibi指出瘦身先瘦哪，全靠基因決定。 圖／ingimage
營養師Feibi指出瘦身先瘦哪，全靠基因決定。 圖／ingimage

減肥又減錯地方？夏天來了，許多人上緊發條健身，卻怎麼樣也瘦不下來。營養師Feibi指出，瘦身先瘦哪是由「基因」決定的！

Feibi在Instagram粉專發布影片，指出人體減脂是「全身性」的，你會先瘦哪裡全由「基因說的算」，有些人減脂胸先不見，有些人則是臉先消，這一切不是不夠努力，而是每個人的基因因人而異！

Feibi透露，有些人想瘦肚子卻一直失敗，好像特別難瘦。事實上可能跟「吃不對、睡不好、久坐不動、壓力大」有關，這些因素都會導致內臟脂肪越來越高，肚子越來越大。

不僅如此，長期的壓力會讓皮膚醇過度分泌，使脂肪更容易囤積在肚子上面。Feibi提醒，平時不只要吃得對，適時的舒壓、改善睡眠品質、多動，才能讓肚子變得更小！

鍛鍊胸肌，能夠讓胸部線條更集中、視覺上更挺；訓練核心讓腹部線條更明顯、肚子更平坦，這些都是讓體態更好看的關鍵。Feibi總結，最好的瘦身方式就是「雕塑加減脂」，一起做才能更漂亮、曲線更緊實明顯，胸部一樣HOLD得住！

脂肪 減肥 營養師

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