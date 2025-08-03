北門站電梯傳爆炸聲！「像大怒神般下墜」 北捷給原因

北捷上周才發生文湖線故障，今天又有網友指出在北門在搭電梯時疑似故障，突然急速下墜「感覺就像大怒神」，出來後也未見站務人員暫停使用，還是有民眾使用該電梯。北捷表示，是因台電端電壓瞬間壓降而影響，而電梯啟動自趨安全保護煞車，經維修人員檢查後，已可正常使用。

網友「lilydream95」在社群媒體Threads分享，今天中午在北門搭乘捷運站電梯時，突然出現爆炸聲，接著突然開始急速下墜「感覺就像大怒神」，接著電梯疑卡在B2和B3間，她連忙按緊急服務鈴，電梯也開始緩緩下降，而另一頭服務人員僅告訴她「到B4你就可以趕快離開了」。

網友說，當她一出電梯看到準備搭的人，就叫他們不要搭這台，但等車期間也沒看到這台被停用檢查，一直有人搭下來，更在社群上放照片，發現她自己手上還有當時疑似爆炸震動，落下來的黑粉塵，當她當捷運到站後實在不放心，又再次跟站務人員通報。

北捷指出，主因為台電端電壓瞬間壓降而影響，導致電梯抖動停頓，雖發生當下隨即恢復正常供電，但電梯自趨安全保護機構立即動作，自行緩速下降至月台層，抵達後電梯門自動開門讓旅客離開，而爆炸聲是電梯自趨安全保護機構動作產生煞車的聲音，並非爆炸，黑色粉末，則是電梯震動造成風扇上積麈由出風口吹出。

北捷說，後續維修人員也有前來檢查，電梯狀況一切正常可使用，也提醒旅客若遇緊急狀況，列車上透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將盡速派員前往處理。