快訊

高雄數學補教名師猝死享壽60歲 黃捷發聲悼念「曾蒙恩師教導」

獨家／高雄博田醫院爭經營權20多人半夜對峙 法院一裁定洩家族爭端

聽新聞
0:00 / 0:00

風災、水災一個月同時發生...釀中南部慘況 彭啟明：真的很罕見

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到強烈鋒面與西南氣流夾擊影響，南台灣7月28日清晨起連續降下大雷雨，也造成史上少見的大淹水，整個台南的北部有一半泡在水中，台南後壁區菁寮地區出現嚴重積淹水災情，道路積水嚴重。聯合報系資料照片
受到強烈鋒面與西南氣流夾擊影響，南台灣7月28日清晨起連續降下大雷雨，也造成史上少見的大淹水，整個台南的北部有一半泡在水中，台南後壁區菁寮地區出現嚴重積淹水災情，道路積水嚴重。聯合報系資料照片

中南部最近連續大雨，造成淹水等不少災情。環境部彭啟明稍早在臉書指出，過去一個月應變 -> 復原 -> 重建 -> 應變 -> 復原 -> 重建 -> 應變 ⋯ ，是南部許多朋友的日常，連續持久也複合式的災害，強風大規模吹壞屋頂，要重建復原重建要開始又遇到暴雨，接下來又淹水，又必須停下來，真的非常辛苦了。

彭啟明指出，一個月內同樣地方發生風災與水災，真的很罕見。第一個是破紀錄颱風登陸嘉義，根據氣象署提供資料，嘉義與台南都遇到有史以來的最強最久的強風，台電面臨前所未有3500根電線桿倒塌，這是以前沒遇過的特殊強風在嘉南地區。

此外，彭啟明說，過去一周則是累積的強降雨，今天在應變中心聽到很多單位都提到，目前南部遇到僅次於莫拉克颱風的次高雨量，尤其今天白天還有強降雨，幾乎是直逼莫拉克的雨量。氣象署罕見提供連續八日的累積雨量圖表示，可以看出這個的嚴重性。

彭啟明指出，環境部著重在環境的復原、垃圾清運、環境清理與消毒、災後登革熱預防，協調各縣市環保單位一起協助。這次還包括廢棄光電板的督導及破碎石綿屋瓦的清除。所以他多次到南部，視察解決問題的面向和各位想像勘災不一樣，尤其環保清潔同仁都非常辛苦。

在接續不斷的不同天氣系統影響下，彭啟明指出，各種復原重建的工程很不容易，顯著受天氣干擾，期待如目前氣象署預測，今明兩天是這波降雨最大的末期，接下來逐步轉晴轉熱，也是挑戰的開始，會努力和地方政府合作，加速來完成。

這次豪雨事件和莫拉克颱風累計雨量比較。擷取自彭啟明臉書
這次豪雨事件和莫拉克颱風累計雨量比較。擷取自彭啟明臉書

雨量 颱風 災後 暴雨 彭啟明 氣象署 強降雨 環境部 光電板 復原重建

延伸閱讀

鄭明典談廢棄光電板太多了 彭啟明臉書留言回應

打造首座不塑花市 環境部推動建國花市「三袋同行」

對等關稅20% 彭啓明：碳費對產業影響小 將如期徵收

嘉義光電板殘骸仍躺水上 彭啓明怒批：3案場看不到積極態度

相關新聞

致災性豪雨不斷 全台17處公路受阻封路、驚見災情

受到西南氣流影響，天西半部有顯著降雨，尤其南部山區出現超大豪雨，交通部公路局表示，受到豪雨影響，目前已有9處公路路段預警...

7個月3起列車冒進號誌事件！台鐵祭出ATP抓異常駕駛 最重懲處恐停駛

台鐵今年7月29日發生一起貨物列車在號誌未給予綠燈狀況下，闖行約130公尺的事件，所幸司機員即時發現有異即時停車，但這已...

營養師曝減肥先瘦哪由「它」決定 想瘦肚子先改善習慣

減肥又減錯地方？夏天來了，許多人上緊發條健身，卻怎麼樣也瘦不下來。營養師Feibi指出，瘦身先瘦哪是由「基因」決定的！

醫師激推這碗「超級澱粉」：穩定血糖還可顧肝護腸道

炎炎夏日想吃得清爽又健康，不妨來碗綠豆湯。減重醫師蕭捷健近日在臉書影片指出，綠豆不只是消暑聖品，更是營養豐富的「超級澱粉」，不僅升糖指數（GI值）只有白飯的三分之一，蛋白質與膳食纖維含量也遠勝白飯，還能幫助降低膽固醇、減少肝臟與內臟脂肪。

健保署力推糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案 新藥9月1日擴大給付

國人糖尿病盛行率逐年不斷上升，糖尿病更是引起許多慢性病的主因，健保署積極推行「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」，協助...

刷短影音一時爽 長期變「金魚腦」！醫教三方法解決

近年短影音平台爆紅，從TikTok、IG Reels再到YouTube Shorts...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。