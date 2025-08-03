風災、水災一個月同時發生...釀中南部慘況 彭啟明：真的很罕見

中南部最近連續大雨，造成淹水等不少災情。環境部長彭啟明稍早在臉書指出，過去一個月應變 -> 復原 -> 重建 -> 應變 -> 復原 -> 重建 -> 應變 ⋯ ，是南部許多朋友的日常，連續持久也複合式的災害，強風大規模吹壞屋頂，要重建復原重建要開始又遇到暴雨，接下來又淹水，又必須停下來，真的非常辛苦了。

彭啟明指出，一個月內同樣地方發生風災與水災，真的很罕見。第一個是破紀錄颱風登陸嘉義，根據氣象署提供資料，嘉義與台南都遇到有史以來的最強最久的強風，台電面臨前所未有3500根電線桿倒塌，這是以前沒遇過的特殊強風在嘉南地區。

此外，彭啟明說，過去一周則是累積的強降雨，今天在應變中心聽到很多單位都提到，目前南部遇到僅次於莫拉克颱風的次高雨量，尤其今天白天還有強降雨，幾乎是直逼莫拉克的雨量。氣象署罕見提供連續八日的累積雨量圖表示，可以看出這個的嚴重性。

彭啟明指出，環境部著重在環境的復原、垃圾清運、環境清理與消毒、災後登革熱預防，協調各縣市環保單位一起協助。這次還包括廢棄光電板的督導及破碎石綿屋瓦的清除。所以他多次到南部，視察解決問題的面向和各位想像勘災不一樣，尤其環保清潔同仁都非常辛苦。

在接續不斷的不同天氣系統影響下，彭啟明指出，各種復原重建的工程很不容易，顯著受天氣干擾，期待如目前氣象署預測，今明兩天是這波降雨最大的末期，接下來逐步轉晴轉熱，也是挑戰的開始，會努力和地方政府合作，加速來完成。