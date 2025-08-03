113年外籍配偶越南女性最多　來自美日配偶男性為主

內政部統計，113年非本國籍配偶以東南亞地區1萬459人最多，陸配6330人居次，以女性為多數。若排除陸港澳籍配偶，其餘國籍又以越南最多、美國與印尼並列第2、日本第3，其中女性外籍配偶以越南居冠，來自美國與日本的外籍配偶則是男性大於女性。

根據內政部統計，去年結婚對數共12萬3061對（不同性別11萬9856對，相同性別3205對），其中雙方都是中華民國籍共10萬1173對，占82.2%，一方為外籍或陸港澳地區人民共2萬1888對。

內政部指出，去年的非本國籍配偶，就地區別觀察，以東南亞地區配偶1萬459人最多，占總結婚對數8.5%，占非本國籍配偶人數近5成，其中女性配偶8788人、男性1671人；陸配共6330人居次，占總結婚對數5.1%，並占非本國籍配偶人數近3成，其中女性為4958人、男性1372人。

內政部說，若不算陸港澳地區，其餘外國籍配偶人數以越南籍7040人最多，包括女性配偶6160人、男性880人。印尼籍與美國籍都是925人並列第2，印尼籍女性配偶812人、男性113人；美國籍女性配偶186人、男性739人。日本籍共835人名列第3，其中女性配偶329人，男性506人。

內政部統計資料顯示，若加計陸港澳地區，外籍配偶人數仍以越南女性6160人最多，其次分別為女性陸配與男性陸配。

內政部指出，以性別來看，去年非本國籍配偶人數中，女性1萬5392人占約7成，男性則為6496人，雖然男性人數少於女性，但與女性間差距越來越小，性別比例由104年的30.6增至113年的42.2。

內政部表示，與112年比較，去年非本國籍配偶共減少581人，其中陸港澳地區減少1624人，其他地區減少619人，東南亞地區則增加1662人。

觀察區域別，去年的非本國籍配偶，人數以北部地區1萬1292人破5成最多，其次為中部地區5110人、南部地區4947人；若觀察與非本國籍結婚對數占該地區結婚對數比率，以金馬地區29.5%最高，北部地區19.7%居次。