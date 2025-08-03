醫師激推這碗「超級澱粉」：穩定血糖還可顧肝護腸道

炎炎夏日想吃得清爽又健康，不妨來碗綠豆湯。減重醫師蕭捷健近日在臉書影片指出，綠豆不只是消暑聖品，更是營養豐富的「超級澱粉」，不僅升糖指數（GI值）只有白飯的三分之一，蛋白質與膳食纖維含量也遠勝白飯，還能幫助降低膽固醇、減少肝臟與內臟脂肪。

蕭捷健提到，綠豆每百克蛋白質含量達24.6克，膳食纖維達11.2克，遠高於白飯的3克與0.55克，同時富含抗性澱粉與植物性雌激素「異黃酮」，對穩定血糖與改善腸道菌相皆有幫助。他引述「Cell Metabolism」期刊研究指出，當高纖飲食產生的乙酸與大腸中的擬桿菌作用，可達到類似低碳飲食的減脂效果。

對於想喝甜的民眾，蕭捷健則建議可使用羅漢果糖或甜菊糖等天然代糖取代砂糖，既保留甜味又無負擔。其中羅漢果糖甜度為蔗糖的100至250倍，熱量幾近零，還具有抗氧化作用。他也提醒，綠豆湯若糖分控制得宜，不僅能取代白飯成為正餐主食，還有助於血糖控制與夏季消暑。

若想在家輕鬆享用綠豆湯，民眾可依照習慣選擇不同料理方式。根據「元氣網」介紹，使用電鍋先將綠豆浸泡2至3小時，內鍋放綠豆、外鍋加水後，跳起再加2杯水，第二次跳起後再悶20分鐘即可確認軟爛度，依個人口味添加糖。

偏好快速煮法，也能跳過浸泡這步驟，採用「湯煮」或「炒煮」。湯煮法以1:10的水煮綠豆，10分鐘後關火燜30分鐘，再開火煮10分鐘，最後加入糖調味；炒煮法則先乾炒至微冒煙，再加水煮熟，風味也十分濃郁。煮的過程中加入一小撮鹽，也能讓綠豆更快煮透。