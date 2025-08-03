刷短影音一時爽 長期變「金魚腦」！醫教三方法解決

近年短影音平台爆紅，從TikTok、IG Reels再到YouTube Shorts，短短幾十秒就能吸引數百萬人的眼球。然而，這些看似無害的娛樂正悄悄「改造」前額葉，讓人們越來越難專注、越來越容易分心。

重症醫師黃軒在個人部落格指出，前額葉皮層（Prefrontal Cortex）負責思考、規劃、決策、專注、情緒管理等所有高階認知功能，簡而言之，就是理性、高效的「總司令部」。而「快速、碎片化」的短影音，正不斷刺激大腦釋放多巴胺，並習慣即時「獎勵」機制，因而對需要長時間投入，才能獲得成就感的事情興致缺缺。

長期下來便可能造成多種影響，首先快速的切換和碎片化內容將導致專注力下降；其次，當大腦習慣即時滿足感、延遲滿足能力降低，人們會變得更容易衝動行事、難以抵制誘惑。尤其對於前額葉尚未完全發育成熟的青少年來說，更容易受到短影音的影響，導致判斷力及衝動控制能力的受損。

另外，短影音充斥著大量不實或誤導性的內容，當人們長期被動吸收快速、膚淺的資訊時，大腦不再主動思考分析和解決問題，這都將影響理性決策的能力。

對此重症醫師黃軒提出三個解決方法：

1.刻意訓練專注力

每日規劃需要長時間專注的活動，例如深度閱讀、學習新技能，亦或是專注完成一項工作。

2.限制使用時間

設定並嚴格執行短影音的使用時間限制。

3.培養批判性思維

不要被動接受短影音的內容，保持批判性態度，思考資訊的來源、真實性以及背後可能的意圖。