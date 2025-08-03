聊聊天就能止痛？研究顯示：社交互動能有效減輕疼痛感

社交互動竟有「止痛」效果！比利時一項研究讓62位女性在不同情境下泡腳測痛，發現即便只是透過Facebook聊天，也能明顯降低疼痛感，效果幾乎與面對面相當。醫師王思恒近日在臉書粉專「一分鐘健身教室」中分享相關研究，引發關注。

該實驗安排四種互動情境，包括獨自一人、與熟人面對面、與熟人透過網路聊天，以及與陌生人網聊，並讓受試者將雙腳泡進6°C冰水中。結果顯示，只要不獨處，不論線上或實體互動、熟人或陌生人，皆能有效減輕疼痛感。

王思恒指出，這種減痛效果可能與三大神經化學機制有關。首先，社交互動能活化大腦的獎賞系統（如伏隔核）並釋放多巴胺；其次，親密對話會促使體內釋放催產素，有助降低壓力與威脅感；第三，社會支持還可能啟動內生性鴉片系統（endorphins），如內啡肽，達到類似鎮痛效果。

此外，心理預期本身也具有止痛潛力。王思恒補充，過往研究已證實，即使只是看著伴侶照片，或想到Facebook社群，都可能讓大腦產生減痛反應。他也分享自身臨床經驗指出，最難治療的疼痛患者，往往也是獨居或缺乏社交支持的人，「這項研究，再次強調了人際連結對健康的重要性。」