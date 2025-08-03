健保署力推糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案 新藥9/1擴大給付

國人糖尿病盛行率逐年不斷上升，糖尿病更是引起許多慢性病的主因，健保署積極推行「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」，協助民眾提早治療，遠離併發症風險。健保署長石崇良表示，今年3月1日起，已擴大SGLT2抑制劑用給付範圍，原本用於糖尿病，另納入慢性腎臟病及心衰竭治療。

石崇良指出，為落實「三高防治888計畫」，政府力拚2030年降低三高相關慢性病標準化死亡率三分之一。除了癌症，三高相關疾病的死亡率、健保費支出也占排名之列。今年3月，健保擴大給付SGLT2抑制劑，俗稱「排糖藥」；9月1日起，也納入新型降血脂治療藥物PCSK9，降低膽固醇。

「PCSK9的藥價昂貴，其作用機制是增加肝臟對LDL-C（低密度脂蛋白膽固醇）的清除能力，健保給付規範起始治療值從LDL-C 135mg/dL降到100mg/dL，另使用過前面二線降血脂藥物，仍無法達到正常血脂目標的頑固型高血脂。」石崇良強調，新藥事前審查核准之每次核准使用時間由6個月延長為12個月，預計今年9月1日生效。

石崇良說，許多新的藥物幫忙了疾病照顧，「PCSK9血脂調節劑」的健保挹注金額粗估約1.05億元至4.43億元，第一年至第五年受惠人數為1191人至5005人。除了用藥部分，糖尿病、腎臟病以及三高病患大多有共病問題，衛福部放寬健保給付以及建置家醫大平台，讓共病照護更為完善。

石崇良強調，高齡化社會恐增洗腎患者，透過共同風險因子管理，可遏止糖尿病腎病變惡化，台灣洗腎人口去年出現了近五年來的首次負成長，呈現下降趨勢，擺脫洗腎王國。

台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟表示，「三高一腎」慢性病占據近一半的大死因排行，且三高盛行率連年攀升，造成的醫療負擔亦逐年增加。今年元旦起，成人預防保健服務下修到30歲，並提供5年一次免費的腎功能篩檢；健檢強調「早篩」，若能及早發現腎功能問題並控制危險因子，可延緩進入洗腎階段。

陳宏麟說，糖尿病共同照護計畫，擴大至慢性腎臟病（CKD）、早期CKD、末期腎臟病前期（Pre-ESRD）及糖尿病腎病變（DKD），根據健保署統計，是否有加入共照計畫，進入洗腎階段的時間至少延後10年。政府114年全面升級糖心腎照護，強化早篩早治觀念，可降低心血管共病、住院與死亡風險。