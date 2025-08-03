致災性豪雨不斷 全台17處公路受阻封路、驚見災情

受到西南氣流影響，天西半部有顯著降雨，尤其南部山區出現超大豪雨，交通部公路局表示，受到豪雨影響，目前已有9處公路路段預警性封閉、5處道路災阻路段、3處道路出現災情，呼籲民眾非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息。

公路局表示，因應0728豪雨影響，截至今（3）日中午12時止，相關道路通阻訊息如下：

一、預警性封閉路段：9處

1. 高雄市甲仙區台20線58K+300至72K+500(甲仙至荖濃路段)已於7月31日22時實施預警性封閉，其中台20線70K+500(荖濃路段)，東向車道路基流失30公尺，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。(可供緊急醫療、物資運送、救災車輛等戒護通行)

2. 高雄市桃源區台20線79K至89K+500(寶來二橋至桃源區公所路段)已於8月1日18時實施預警性封閉，其中台20線79K+400(樂樂路段)路基缺口，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。(可供緊急醫療、物資運送、救災車輛等戒護通行)

3. 高雄市桃源區台20線90K+700(撒拉阿塢橋)已於7月31日7時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。(可供緊急醫療、物資運送、救災車輛等戒護通行)

4. 高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K(勤和至復興路段)已於7月29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

5. 高雄市桃源區臺東縣海端鄉台20臨105線0K至44K(梅山口至向陽路段)已於7月29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。(可供緊急醫療、物資運送、救災車輛等戒護通行)

6. 屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300(德文路口至神山路段)已於8月2日13時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。(可供緊急醫療、物資運送、救災車輛等戒護通行)

7. 高雄市六龜區台27線12K至23K(中興至大津路段)已於7月30日8時實施預警性封閉，其中台27線20K+630(六津橋)因強降雨導致野溪土石流淹沒，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。(替代道路台27甲線)

8. 高雄市那瑪夏區台29線2K+880(民生橋)已於7月30日13時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。(可供緊急醫療、物資運送、救災車輛等戒護通行)

9. 高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K(那瑪夏至五里埔路段)已於7月29日20時實施預警性封閉，其中0K+150(南沙魯路段)及4K+150(錫安山路段)路基缺口，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。(可供緊急醫療、物資運送、救災車輛等戒護通行)

二、 道路災阻路段：4處

1. 南投縣水里鄉台16線22K+100(民和路段)邊坡土石坍方，道路雙向阻斷，預計3日17時排除。(替代道路人倫聯絡道)

2. 高雄市桃源區台20線91K+500 (東莊便橋)溪水暴漲至路面，橋梁封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3. 臺東縣海端鄉台20線155K+100 (栗園路段) 邊坡坍方，雙向車道阻斷無法通行，預計4日10時搶通。

4. 高雄市那瑪夏區台29線4K+300至4K+800(三明火路段)路基沉陷，封閉管制，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

三、 道路災情 3 處

1. 南投縣竹山鎮台3線北上227K+300(竹山路段)強降雨渲洩不及導致路面積水，南下車道單線雙向通行，預計3日14時排除。

2. 高雄市台27線24K+100(大津路段) 南下車道路基缺口，北上車道單線雙向通行。

3. 高雄市旗山區台29線73k+500~74k (旗南三路路段) 水瀑泥流，封閉南下車道，單線雙向通行，預計3日17時排除。