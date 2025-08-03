7個月3起列車冒進號誌事件！台鐵祭出ATP抓異常駕駛 最重懲處恐停駛

台鐵今年7月29日發生一起貨物列車在號誌未給予綠燈狀況下，闖行約130公尺的事件，所幸司機員即時發現有異即時停車，但這已是今年第3起列車冒進號誌事件。台鐵公司表示，將針對違規人員逾查明後議處，並擬定改善措施，像是透過ATP曲線記錄查核高風險駕駛行為，若發現有異，即暫停乘務並拉下訓練。

台鐵7021次貨物列車7月29日約上午9時30分，其列車機車頭在新竹貨站調車，準備行駛至彰化，原定應在調車號誌機前等候號誌，但尚未等到號誌轉換綠燈放行時，7021次由機車助理引導往北調車，發生冒進號誌的疏失，導致2輛機車頭越過調車號誌機1.5車，司機員在推進約130公尺後驚覺有異，隨即停車，所幸未發生意外。

據了解，台鐵已下令針對貨物列車出庫、調車及連掛作業進行查核，除加強司機員及機車助理重新教育訓練及審查外，也研擬對相關疏失人員記過1次以上，並暫停乘務2個月、記點2點。

對此，台鐵公司說明，該起事件是因司機員欲縮短停車距離，因此以推進方式移動列車，導致越過號誌機停車，詳細事故原因由台鐵公司營運安全處調查中，對於違規人員於查明後議處。

但「冒進號誌」等闖紅燈行為被視為列車運轉大忌，屬於高危害風險行為除7月29日事件外，台鐵今年1至6月也發生2件冒進號誌事件，雖均位於側線，不影響正線行車，但針對冒進號誌的行為，台鐵已研擬改善對策。

台鐵表示，將建立明確規範與違規處理流程，嚴格要求乘務中不得分心使用手機、電子產品，並加強對於司機員駕駛行為考核，包含增加ATP隨乘考核頻率、即時糾正超速違規、未落實指認呼喚應答確認等不良駕駛行為。

另外，也會透過ATP（列車自動保護系統）曲線記錄查核高風險駕駛行為，若發現有異於平常駕駛行為模式者，即暫停乘務，調整日勤接受段內相關訓練。

台鐵強調，若因冒進號誌肇生行車責任事故者，除依規定加重懲處外並予以記點，累計7點，不得擔任駕駛員。