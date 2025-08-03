颱風加西南氣流發威 曾文水庫近月累積放水量已達同庫容量

受西南氣流發威，台南山區今早雨勢不停歇，各水庫也都被灌飽達滿水位，持續透過防淤隧道、溢洪道調節性放水，其中，曾文水庫集水區今天累積雨量逾200毫米，總放水量目前每秒約2500立方米，根據南水分署統計，自7月6日來放水量恐已有1座曾文水庫容量。

水利署南區水資源分署統計，截至今中午12點，曾文水庫集水區本日累積降雨量已達196.5毫米，且連日來山區累積雨量不少，上流逕流爆量湧至，曾文水庫水位目前已達滿水位，今早透過發電放水、防淤隧道及溢洪道等方式，放水量逾每秒2500立方米。

曾文水庫自7月6日颱風丹娜絲來襲後，水庫幾乎天天都是滿水位，目前水位標高來到229.19公尺，與烏山頭水庫的蓄水率都是100%，而兩庫有效蓄水量約5.3億立方米，南水分署統計，自7月6日調節性放水迄今，放水量已達5億立方米，約是一座曾文水庫容量。

此外，曾文水庫園區內溪畔往霸頂出口處、疏子壩前及觀湖亭等道路邊坡都有小規模坍方落石，南水分署目前已設置交通錐警示，並請搶修險廠商處置，水庫風景區今也配合台南市政府停班停課暫停開放1天。