加油要快！中油明日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.3元

台灣中油公司自明（4）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升26元。

中油表示，本周受美國與歐盟等主要國家達成貿易協議影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應調漲1.5元及1.2元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.3元及0.9元。

中油指出，本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至6月底止，台灣中油共吸收約49.40億元。