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中南部強降雨3原因導致 高雄近一周已累積2205毫米

中央社／ 台北3日電

氣象署表示，自7月28日啟動較劇烈豪雨作業至今，高雄桃源區累積雨量已達2205毫米，而中南部這波強降雨成因是西南氣流從海面傳入對流、不穩定的空氣在陸面造成對流，以及西南風造成的地形強降雨。

中央氣象署預報員朱美霖今天在記者會中說明，氣象署7月28日啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，整體來說，台灣從7月下旬起都在大低壓帶環境，另有2個颱風形成，再加上大低壓帶一直在台灣上空，大氣環境配置變化不大，因此持續有西南風帶來豐沛水氣。

朱美霖指出，台灣附近一直到日本南側受大低壓帶影響時間偏長，由於持續受到西南氣流或西南風影響，降雨高峰第1波是7月28日至31日，第2波是8月2日至今天，不過8月1日的西南風強度也接近西南氣流等級。

朱美霖說明，這段期間降雨有3大成因。第1，西南氣流在海面上發展的對流，一波波移往陸地，澎湖、台灣西半部陸地受影響；第2，西南風帶來不穩定的空氣，在陸面發展成對流，造成一波波雨勢；第3，西南風與台灣各山脈造成的地形強降雨，雲嘉、南部山區雨勢大且明顯。

朱美霖表示，統計自7月28日至今天上午9時，這段期間強降雨時間偏長，累積雨量以雲嘉南、高屏最為顯著，高雄市桃源區2205毫米、屏東縣三地門鄉2060.5毫米、台南市南化區1833毫米、嘉義縣阿里山1688毫米、雲林縣草嶺村1025毫米。

根據氣象署統計，2009年颱風莫拉克影響期間，自當年8月5日至10日，累積雨量以嘉義阿里山3060毫米最多，其次是屏東縣三地門鄉2910毫米；高雄市則以桃源區2823毫米最多。

強降雨 氣象署 西南氣流

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