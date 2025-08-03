雨區擴大！19縣市豪大雨特報 恐一路下到明天清晨

中央氣象署上午11時40分針對全台19縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到明天清晨。

氣象署指出，西南氣流影響，易有短延時強降雨，今（３）日台南市山區、高雄市山區(含杉林區)、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區有局部豪雨或大豪雨。

此外，台中市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義縣地區、南投縣地區及恆春半島有局部大雨或豪雨，基隆、大台北、苗栗、嘉義市、宜蘭、台東地區及新竹、桃園、花蓮山區、澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

超大豪雨：台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區。大豪雨：南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣。豪雨：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、恆春半島。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣山區、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣。影響時間：03日上午至04日晨。