白鹿颱風生成 氣象署：今晚至明晨豪雨持續轟炸中南部

受到西南氣流影響，昨天至今天整天西半部有顯著降雨，中央氣象署預報員朱美霖表示，今晚至明天清晨降雨最為明顯，苗栗以南、東南部、澎湖慎防大雨或豪雨，尤其南部山區已有超大豪雨等級降雨，金門今入夜後雨勢也會增強，整體降雨要到周三後才會趨緩。

統計昨天0時至今早10時累積雨量，雲林383毫米、嘉縣456.6毫米、台南768.5毫米、高雄827毫米、屏東850毫米。

朱美霖說，西南風增強挾帶豐沛水氣，在台灣上空有顯著降雨，整體降雨型態分為3種。海面發展的對流移往陸地，對台灣西半部沿海、澎湖有一波波雨勢影響；西南風帶來不穩定的天氣，在台灣陸地上空有逐漸發展起來的對流，對陸地也帶來一波波雨勢。

另外，西南風吹拂的風向與台灣山脈地形走勢偏向垂直，造成地形舉升因此帶來強降雨，雲嘉、南部山區等因地形舉升，降雨明顯，降雨量大且降雨時間長久持續。

沿海平地、台南、各山區昨天整天累積雨量驚人，統計昨天日累積雨量，屏東三地門高達582毫米、高雄茂林514.5毫米、台南安定395.5毫米；24小時累積雨量，屏東三地門雨量高達626.5毫米，高屏山區24小時累積雨量也逾500毫米，都出現超大豪雨等級的降雨。

而今天截至早上9時，台南南化日累積雨量達379毫米、高雄甲仙251.5毫米、雲林古坑216毫米；24小時累積雨量部分，高雄茂林高達681.5毫米、屏東霧台650毫米、台南南化649毫米。

而造成西南風增強變成西南氣流的原因，朱美霖指出，由於800公尺大氣層高度的風場屬低空風場，風速強勁，西南風與台灣對吹。

日本東南方海面昨天形成的熱帶性低氣壓，今早8時增強為今年第10號颱風白鹿，未來往東北方向移動，雖對台灣沒有影響，但整體低壓帶逐漸往北抬；而浙江海域、黃海一帶低氣壓，還有第8號颱風竹節草減弱剩下的低氣壓，這段期間逐漸往東北方向移動，帶動低壓帶西側有西南風增強。

朱美霖表示，未來隨著太平洋高壓逐漸西升，低壓帶會逐漸往北、往西移動，低壓帶逐漸減弱，也會使明天之後整天的天氣有逐步回溫的趨勢。

朱美霖指出，今早9時至下午2時苗栗以南、東南部、澎湖有顯著降雨，嘉義以南山區6小時雨勢將達200毫米，大台北、宜蘭有午後雷陣雨，需注意大雷雨。

今下午2時至晚間8時降雨持續，平地嘉義以南、彰化雲林沿海有明顯降雨；明晚間0時至清晨2時，中南部降雨持續，金門附近雨勢晚間起增強；明天清晨2時至早上8時，中南部降雨仍斷斷續續。

針對未來一周雨勢，朱美霖表示，「今晚至明天清晨降雨最為明顯」，明（4日）西南風逐漸減弱，受到西南風影響，苗栗以南有陣雨或雷雨，也會有局部大雨或短延時降雨；北部、東北部受到午後雷陣雨影響，雨勢也較大。

周二（5日）起，西南風減弱，但環境水氣仍偏多，中南部易有下雨天氣，留意有局部大雨；北東午後雷陣雨明顯。

周三至周六（6至9日）太平洋高壓西升，天氣穩定，各地為多雲到晴的天氣，主要以午後雷陣雨為主的天氣型態，後續降雨將逐漸限縮在山區。

溫度部分，朱美霖表示，受到西南風環境，北部、東北部局部沉降，局部高溫上看35度。新竹以北、宜蘭高溫33至35度；苗栗、中部、花東高溫29至32度；南部29、30度，離島31、32度。