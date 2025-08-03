苗栗以南降雨持續 氣象署：5日西南氣流逐漸減弱

氣象署表示，今天苗栗以南仍有持續性降雨，中南部、東南部山區雨勢偏大；預估5日西南風逐漸減弱，6日起太平洋高壓逐漸影響，7日至9日降雨逐漸減少。

中央氣象署預報員朱美霖今天在記者會中表示，西南氣流影響，注意劇烈降雨，南部山區防超大豪雨、中南部、台東、澎湖有大雨或豪雨，大台北、北宜花山區易有午後大雷雨。

朱美霖指出，今天中南部地區及東南部山區雨勢偏大且持續，苗栗以南仍有陣雨或雷雨，北部、東北部是午後雷陣雨；下午至晚間彰化、雲林可能有較明顯雨勢，入夜後至凌晨中南部仍有斷斷續續降雨，持續至明天清晨。

朱美霖表示，隨著西南風增強帶來豐沛水氣，今天時雨量可能上看80至100毫米；統計昨天起至今天上午10時，屏東縣850毫米、高雄市827毫米、台南市768.5毫米，雲林縣383毫米、嘉義縣456.5毫米。

朱美霖指出，今天雲林以南山區及近山區，需注意地形作用造成的持續性強降雨，有豪雨或局部豪雨等級以上降雨發生；中南部地區的平原、市區及金門地區留意移動性對流造成的短延時強降雨，易有大雨或局部豪雨發生。

另外，北部地區及東南部平地有局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨機率較高，尤其北部山區及大台北市區須留意局部大雨。

朱美霖提到，5日起西南風逐漸減弱，中南部仍有局部雷陣雨，並有局部大雨，北部、東半部仍有午後雷陣雨；6日起太平洋高壓逐漸影響，各地有局部午後雷陣雨，大致多雲到晴，7日至9日降雨逐漸減少。

另外，朱美霖提醒，西南風沉降影響，今天大台北、桃園有局部攝氏35度以上高溫，新竹以北、宜蘭約33至35度。