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少見紀錄！雨下不停 台南7月日照時數117.2小時

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市雨下不停，7月日照時數僅117.2小時。圖／擷取台南式臉書畫面
台南市雨下不停，7月日照時數僅117.2小時。圖／擷取台南式臉書畫面

台南下雨下不停，南區南氣象中心統計7月日照時數是117.2小時，創下少見的紀錄，臉書台南式也貼文說，此日照時數較1930年的159.6小時低了很多。南區氣象中心表示，監測站設在中西區，所觀測到的是中西區日照時數，1999年7月氣象中心改建時，永康站測到的日照時數是112.1，數據更低。

臉書台南式貼文，2025年7月台南的日照時數創下有觀測資料以來7月的新低紀錄，整個7月有陽光照射的時間加起來僅117.2小時，比之前的最低紀錄，1930年的159.6小時低了非常多。也比歷年7月平均的231小時少了110多個小時，是百年來的新低紀錄。

臉書上也寫著，「如果是陰陰涼涼的天氣也還不錯，但這個月台南真的下雨下到要長香菇。這個7月，台南先後經歷了丹娜斯颱風的強襲、低壓帶的影響，以及西南氣流的糾纏，陷入了看不見陽光的重重陰霾，每天不是有雨，就是陰陰的日子。」

設在台南市中西區公園路的南區氣象中心表示，上月的日照時數確實僅有117.2小時，但是，是設在中西區的觀測站所觀測到的日照時數，不同的點，可能日照時數不一樣。1999年氣象中心整修，在永康觀測到的7月日照時數是112.1小時，比今年7月的日照時數還低。

台南市區今天上午雖暫無雨，但仍為陰天，無日照。而昨天台南多個地區下豪大雨，10幾個小時下了300多毫米的雨量，造成多個地區淹水。到市場買菜的民眾都抱怨，真的是下雨下到菜少且菜色不佳還貴，希望老天快點放晴。

台南

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