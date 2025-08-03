西南氣流影響 高屏山區24小時雨量上看340毫米

氣象署上午更新雨量預報，受西南氣流影響，未來24小時雨量以高屏地區較顯著，平地為150至250毫米、山區為200至340毫米；未來3天總雨量部分，預估嘉南高屏平地皆達200至400毫米，高屏山區估400至600毫米。

中央氣象署持續更新豪雨特報，受西南氣流影響，易有短延時強降雨，今天台南市山區、高雄市山區（含杉林區）、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區有局部豪雨或大豪雨。

台中市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義縣地區、南投縣地區及恆春半島有局部大雨或豪雨，苗栗、台東地區及澎湖有局部大雨發生的機率。

氣象署今天上午10時更新雨量預報，未來24小時累積雨量預測，平地部分嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣預估為150至250毫米，雲林縣、嘉義市為100至190毫米；山區部分，高屏山區為200至340毫米、嘉南山區150至250毫米，台中、南投及雲林為100至190毫米。

總雨量預測部分，自今天起至8月6日0時止，3天累積雨量在平地部分以嘉南高屏地區200至400毫米最多，台中至雲林為150至250毫米；山區累積雨量部分，高屏山區為400至600毫米，嘉南山區為300至500毫米，台中、南投及雲林為250至400毫米。

根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時。

此外，風力或降雨量未達前二款停止上班及上課基準之地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。