豬價續寫高價 南部淹水增畜牧疾病農業部協調台糖本月增供逾650頭

自上次颱風以來，豬價已多日突破百元大關，據昨日台灣地區毛豬拍賣市場每日交易行情，每公斤111元再次續寫高價。豬農表示，本次南部淹水正好在畜牧養殖大縣，衍生的疾病問題恐導致豬隻供應缺口擴大。農業部已協調台糖本月增供650頭毛豬，但也坦言短期內價格仍有上行壓力。

7月初由於天氣炎熱導致豬隻食慾不振，體重達到可以上市重量頭數較少造成豬價上漲，當時所每公斤107元已續寫高價。之後遇上颱風及強降雨等影響，昨日8月2日每公斤豬價更以111.35元續寫高價。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，這一次南部的淹水正好在畜牧養殖大縣，隨著強降雨伴隨大潮等因素，淹水災情慘重，台灣豬場多數使用地下水，每一次風災後的飲水消毒是每個豬場長期面臨無法解決的問題之一。蚊蟲孳生及飲水可能因消毒不全造成多種及不同程度的疾病問題，會在淹水區域影響2至3個月，疾病透過蚊蟲傳播造成豬隻發燒食慾減退，加上飲水飼料汙染和天氣驟變悶濕，也加劇赤痢迴腸炎嗜血桿菌呼吸道或豬生殖與呼吸道綜合症（俗稱藍耳病，PRRS）等疾病。

張佑誠說，各別場不同程度影響保守估計10%至30%肉豬受到影響，部分母豬因為飲水大腸桿菌汙染及飼料發霉，導致假發情及配種失敗等問題，有可能造成10%到25%不同程度肉豬將供應不及，短期來說是增加飼養成本及死亡率提升，中長期可能導致豬隻供應出現缺口。

張佑誠表示，強降雨等極端氣候是未來的常態，豬畜牧業勢必需投入更高的成本來防範，守護優質台灣豬肉是全體豬農的公約數，養殖成本的提升也會反映在供需關係上，無法投入更多成本的小型場，也將面臨被大型企業吞併或是離牧的兩難選擇。

農業部畜牧司長李宜謙表示，災區畜禽場疫病防治問題，為地方防治所等防疫機關的首要工作，但目前因南部仍大雨或積水未完全退去，實際防疫工作進度仍待了解。

此外，農業部過去4年已透過百億基金大力協助養豬場升級設施設備，以強化對極端氣候的因應能力，不過部分豬場因面臨環保壓力、土地限制或無適當接班人等結構性因素，近年小型養豬場確實有逐漸退場的趨勢。

李宜謙說，夏季高溫潮濕，原本就會影響豬隻育成速度，7月受丹娜絲颱風及豪雨影響，部分地區產地供應受損，致近期毛豬供應略顯吃緊，考量民眾於中元節與中秋節期間的傳統消費需求，預期短期內價格仍有上行壓力，農業部已洽請台糖公司在8月份增加供應毛豬650頭，整體供應量價可望逐步回穩。