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豪雨影響 海運3航線6航次停航

中央社／ 台北3日電

受到豪雨影響，航港局今天表示，今天基隆-馬祖等3航線共有6航次停航，提醒旅客留意航班資訊。

中央氣象署持續發布豪雨特報，受到西南氣流影響，易有短延時強降雨，今天台南市山區、高雄市山區（含杉林區）、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區有局部豪雨或大豪雨。

台中市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義縣地區、南投縣地區及恆春半島有局部大雨或豪雨，苗栗、台東地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

受豪雨影響，海運仍有部分航線停航，交通部航港局通報，今天共有3航線，計6航次停航。

包含基隆-馬祖預計開航1航次，停航2航次；馬祖福澳-福州琅岐開航2航次，停航2航次；後壁湖-蘭嶼開航4航次、停航2航次。

航港局呼籲，民眾注意航班資訊，善用當日開航航班，以免因船班停航而影響行程。

豪雨 馬祖 屏東縣

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