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宿便毒素是體內萬病的根源 中醫推薦早上喝「這一杯」排毒最關鍵

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
和鳴堂中醫診所中醫師莊可鈞說，如果體內毒素殘留愈來愈多，超過身體排除功能負擔，恐影響健康，並出現疲憊、沒胃口等徵兆，而宿便中所含的毒素更是萬病之源。示意圖。圖／123RF
和鳴堂中醫診所中醫師莊可鈞說，如果體內毒素殘留愈來愈多，超過身體排除功能負擔，恐影響健康，並出現疲憊、沒胃口等徵兆，而宿便中所含的毒素更是萬病之源。示意圖。圖／123RF

人每天都要進食維持生命，但食物消化、吸收後產生的宿便，以及來自環境中的各種汙染物，容易沉積在體內產生毒素。和鳴堂中醫診所中醫師莊可鈞說，只要排除得快，便算得上健康，但如果毒素殘留愈來愈多，超過身體排除功能負擔，恐影響健康，並出現疲憊、沒胃口等徵兆，建議每天起床後，空腹喝溫水500cc，有助於提升人體新陳代謝與排除宿便的效果。

莊可鈞表示，中醫認為宿便中所含的毒素是萬病之源，如果糞便產生後，不能在24小時裡離開人體，就會在腸道裡腐爛變質，成為細菌滋生地。由於，宿便在人體內停留時間長，其中的毒素可能被腸道重新吸收，危害人體導致新陳代謝的能力變差，一旦代謝能力失調，消除毒素能力降低，毒素開始堆積，人會疲憊沒胃口。

而沒有被清除的有毒物質會滲透到血液、淋巴等人體組織，人就會不自主的發燒，以靠提升體溫加快新陳代謝、排出毒素。莊可鈞說，中醫認為發燒，要先看大便有沒有通，順利排便就能退燒，而不是一味的使用解熱消炎藥。

莊可鈞建議，如果有宿便問題，應該從生活做起，盡量少吃太過精緻的澱粉，多吃地瓜、山藥、玉米、蕎麥等粗糧，有助排便通暢，使體內毒物不會久滯腸道。粗糧中含有許多維生素和礦物質，這些營養素有助調節腸胃內環境，易為人體吸收並提高抗病力免疫功能。

至於，正在接受放療的癌症病人，可以多吃海帶、紫菜，因它們都屬鹼性食品，含有大量膠質，有淨化血液作用，能通便促使體內的放射性毒物排出體外。黑木耳則可降低膽固醇，有助於將殘留在人體消化系統內的灰塵雜質吸附和聚集並排出體外，清滌胃腸。

莊可鈞說，早上起床可以在空腹時喝500cc的溫開水，以有效清除宿便，因人體經過一個晚上的休息，體內水份會因蒸散而流失，早上起床時很容易感到口乾舌燥，口氣重，而溫開水可以改善身體代謝機能，刺激腸胃蠕動，清宿便，幫助胃、腸、泌尿系統排毒，但如果晨起喝冰水則損傷中焦脾胃陽氣，降低基礎代謝率，也容易增加小腹突出的可能性。

莊可鈞說，許多人使用瀉劑解決慢性便秘，但瀉劑作用是刺激腸壁，使腸子儘快排出宿便，但不斷使用瀉劑會使腸胃道蠕動功能變弱，以致沒有這些強烈瀉劑的刺激，就無法排便。另，瀉劑會使身體其它部位的水引向大小腸，以稀釋更硬的宿便，但進而使身體脫水，造成惡性循環；因此，空腹喝溫水，有助於提升人體新陳代謝與排除宿便的效果。

中醫 排便 疲憊

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