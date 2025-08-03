鄭明典談廢棄光電板太多了 彭啟明臉書留言回應

丹娜絲颱風重創南部光電場，其中僅嘉南兩地毀損的光電板高達14．5萬片，重達2800噸。民眾擔心破損的光電板危害環境，環境部長彭啓明之前在立院答稱，太陽能發電元件外層以玻璃及鋁框密封，「照理說」不會造成任何汙染。

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書貼出一張廢棄太陽光電板回收清除處理體系的圖，他發文指出，廢棄光電板太多了。感覺處理成本太高，如果沒有有效的追蹤機制，應該就會有人發明簡易的處理方式處理掉。

此貼文引起網友熱議，有網友質疑全台做那些光電板要花多少錢？也有人說，光電板真的需要再重新評估放置的地點。海洋又要被迫吸收了。也有網友說，光電板後續處理政府應該追蹤並公開資訊給國人知道。也有人問：光電板真的無毒嗎？