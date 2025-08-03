陶藝家常搬近30公斤作品腰椎病變 醫師提醒復健走路改善

台中一名陶藝家常徒手搬運重達20至30公斤的泥塑作品，加上脊椎輕度側彎與頸部偏右傾的姿勢習慣，長期下來造成腰椎過度壓力集中，致第五節椎間盤高度明顯變窄，醫師提醒搬重物方式是蹲下後再提物，用腿發力而非腰，也建議復健走路改善。

台中一名從事陶塑工作的藝術家，長年習慣徒手搬運重達20至30公斤的泥塑作品，加上脊椎輕度側彎與頸部偏右傾的姿勢習慣，長期下來造成腰椎過度壓力集中，終致第五節椎間盤高度明顯變窄，經X光檢查已顯現退化現象。

童綜合醫院復健醫學部主任李敏輝表示，腰椎狹窄症屬退化性病變，但引發的不適常與神經根發炎、肌肉代償、筋膜牽扯共同作用，患者會出現坐久、站起來或早起時的「拉扯卡住感」，甚至嚴重會延伸至臀部、大腿或小腿外側的放射性麻痛。

李敏輝說，長期搬運工、農務者與勞動族群，其實都是腰椎狹窄的高風險族群，他提醒，尤其第五腰椎與薦椎之間是身體承重最多、活動最頻繁的位置，姿勢不良或長時間搬重，極容易造成椎間盤退化與神經孔狹窄；狹窄病灶本身雖非急性發炎，但因長期神經受壓，周邊會產生慢性發炎、水腫與局部肌群代償緊繃現象，進而牽扯至骨盆、臀部與下肢，讓患者誤以為是骨盆錯位或薦髂關節病變。

他建議，搬重正確姿勢是蹲下後再提物，用腿發力而非腰，避免彎腰硬拉。或者工作時可戴護腰減壓，避免長時間偏姿作業。例如坐30分鐘就該起身走動3到5分鐘，避免久坐壓迫椎間盤，有助神經滑行與循環恢復。為強化核心肌群，他建議每天10分鐘腹橫肌、臀中肌、腰多裂肌訓練，例如橋式、貓牛式等基礎運動。

李敏輝強調要多走路，讓神經與肌肉維持滑動與啟動，避免神經根沾黏與脊椎壓力集中；若走路時出現放射性麻痛，應立即回診評估是否進階治療。輕者接受熱電療、雷射、消炎止痛與肌肉鬆弛劑治療，若一周後無明顯改善，需進行牽引療法。