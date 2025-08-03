中彰投雲林豪雨特報 南高屏山區嚴防超大豪雨

地緣政治改變，中東地區航空公司今年紛紛來台增班、開航，也帶給台灣旅客全新的視野，認識這些「土豪航空」奢華體驗的極致，其中阿聯酋航空的頭等艙可享有獨立「全封閉式套房」，完全隔絕外界視線，機上更有寬敞的淋浴空間。阿提哈德航空頭等艙更堪稱中東航空業中的精品代表，不僅也有私人浴室，座位和臥床空間更是彼此區隔，堪稱「頭等公寓」一點也不為過。這些令人咋舌的奢華體驗，重新定義了空中旅行的標準，讓國籍航空難以望其項背。

2025-08-03 10:30