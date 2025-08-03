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下到發霉了！天氣風險：西南風將減弱中南部降雨持續至周二

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今西南氣流持續影響，易出現短延時強降雨，嘉義以南地區有陣雨或雷雨，台中至雲林地區及東南部山區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生。本報資料照片
今西南氣流持續影響，易出現短延時強降雨，嘉義以南地區有陣雨或雷雨，台中至雲林地區及東南部山區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，本周天氣逐漸轉好，周二前中南部降雨持續，周三起雨漸緩，且雨區往山區移動，大台北地區這幾天要持續注意午後熱對流的影響。此外，在東方太平洋上的TD-13目前持續往東北方移動，且增強緩慢，預估持續維持熱帶性低氣壓等級，對台灣無影響。

薛皓天指出，今日持續受偏強的西南風影響，各地大致為多雲到陰有短暫雨或雷雨，中部以南全天不定時有陣雨或雷雨，且有較大雨勢發生，日雨量可達大雨至豪雨等級，仍以山區累積降雨較多；其餘地區中午起有熱對流發展並擴散影響，將帶來短暫雨或雷雨，大台北地區及宜蘭易有較大雨勢機會，局部單點日雨量可達大雨等級。

薛皓天指出，明起西南風開始減弱，新竹以南維持多雲到陰有短暫雨或雷雨，中南部降雨稍趨緩，雨勢轉小且累積雨量下降，但有對流雲系發展並通過時，仍有較大雨勢發生機會。北部及東半部上午多雲或多雲時晴，午後轉多雲有短暫雨或雷雨天氣，大台北地區及宜蘭午後熱對流發展旺盛，要注意午後雷陣雨帶來的較大雨勢。

周二西南風再度減弱，環境水氣仍偏多，薛皓天表示，中部以南維持多雲到陰有短暫雨或雷雨，中南部降雨進一步減少，上午前受海上對流移入配合陸風增強影響，仍有陣雨或雷雨，白天海風增強，降雨往山區移動；新竹以北及宜花地區上午多雲時晴，午後轉多雲有短暫雨或雷雨天氣。午後各地有熱對流發展，較局限近山地區，但仍有往平地擴散機會。

薛皓天表示，周三太平洋高壓增強西伸，台灣受太平洋高壓壟罩，持續維持西南風環境。水氣減少，迎風面的中南部沿海在凌晨至上午局部有短暫雨機會，白天各地大致為多雲或多雲時晴，午後受熱對流發展並擴散影響，山區易有雷陣雨，平地局部有短暫雨。受高壓壟罩影響，白天高溫上升，大台北地區及西半部內陸地區有36度以上高溫機會。

薛皓天說，周四、周五是天氣較穩定兩天，各地大致晴到多雲時晴，白天持續高溫偏熱，大台北地區持續有36到38度高溫機會。午後山區有熱對流發展，有短展雨或雷雨機會，平地雲量稍增多，局部有零星雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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