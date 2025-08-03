中南部大雨繼續下 鄭明典示警：山路還可能再崩

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書貼出一張今天凌晨到上午6時30分的累積雨量統計，中南部山區仍然下到發紅發紫，逾200到300毫米。鄭明典指出，南部山區還泡在水裡！高風險，山路還可能再崩。

中央氣象署清晨針對12縣市發布豪雨特報，台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區為超大豪雨，恐一路下到晚上。

氣象署指出，西南氣流影響，易有短延時強降雨，今（３）日台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、嘉義縣山區有局部豪雨或大豪雨，雲林縣地區、嘉義縣地區、恆春半島及台東縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗至彰化、南投、台東地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。