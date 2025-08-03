粉專：新中橫、南迴山區降雨創近百年記錄 中南部山區土壤十分脆弱

塑膠汙染無所不在，高山到深海，從食物、飲水與空氣，到人體的血液、大腦甚至母乳。為終結塑膠汙染危機，聯合國啟動《全球塑膠公約》談判，歷經3年五輪協商，仍在「塑膠減產」卡關。今年8月，將在瑞士日內瓦重啟談判，但在美國態度轉趨消極及兩爭議未解，被視為公約草案能否出爐的關鍵一役，充滿變數。

2025-08-03 09:00