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粉專：新中橫、南迴山區降雨創近百年記錄 中南部山區土壤十分脆弱

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
大武、成功、日月潭7月雨量。擷取自氣象粉專「觀氣象看天氣」
大武、成功、日月潭7月雨量。擷取自氣象粉專「觀氣象看天氣」

中南部山區連日大雨，不少氣象署測站降雨紛創7月紀錄，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，新中橫(台２１線)、南迴(台９線)山區正經歷歷史(７月)同期的最劇烈降雨，或許可以說是近百年(８５年)來的峰值，目前中南部山區土壤都已飽和、十分脆弱，提醒非必要務必避免山區活動。

「觀氣象看天氣」表示，繼台中測站刷新歷史7月降雨紀錄，台東大武及成功、南投日月潭７月雨量亦為歷史最多。大武測站1851.5毫米(1939年設站)、日月潭測站1297毫米(1940年設站)及成功測站979毫米(1940年設站)，也紛紛創下歷史7月紀錄，且是歷史平均的3到4倍。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

成功 日月潭

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