中南部大雨繼續下！12縣市豪雨特報 下到晚上
中南部大雨繼續下。中央氣象署清晨針對12縣市發布豪雨特報，台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區為超大豪雨，恐一路下到晚上。
氣象署指出，西南氣流影響，易有短延時強降雨，今（３）日台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、嘉義縣山區有局部豪雨或大豪雨，雲林縣地區、嘉義縣地區、恆春半島及台東縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗至彰化、南投、台東地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。
超大豪雨：台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區。大豪雨：嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣。豪雨：雲林縣、嘉義縣、恆春半島、台東縣山區。大雨：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、台東縣、澎湖縣。影響時間：03日晨至03日晚上。
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