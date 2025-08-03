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中南部大雨繼續下！12縣市豪雨特報 下到晚上

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中南部大雨繼續下！12縣市豪雨特報 下到晚上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
12縣市豪雨特報，恐一路下到晚上。記者侯永全／攝影
12縣市豪雨特報，恐一路下到晚上。記者侯永全／攝影

中南部大雨繼續下。中央氣象署清晨針對12縣市發布豪雨特報，台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區為超大豪雨，恐一路下到晚上。

氣象署指出，西南氣流影響，易有短延時強降雨，今（３）日台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、嘉義縣山區有局部豪雨或大豪雨，雲林縣地區、嘉義縣地區、恆春半島及台東縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗至彰化、南投、台東地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

超大豪雨：台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區。大豪雨：嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣。豪雨：雲林縣、嘉義縣、恆春半島、台東縣山區。大雨：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、台東縣、澎湖縣。影響時間：03日晨至03日晚上。

豪雨 嘉義 屏東縣

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