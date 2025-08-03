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中南部大雨繼續下！12縣市豪雨特報 下到晚上

白鹿颱風估今生成 吳德榮揭路徑、對台影響

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白鹿颱風估今生成 吳德榮揭路徑、對台影響

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
吳德榮說，今明兩天受西南季風影響，中南部有局部陣雨或雷雨，伴隨大量「致災雨」。本報資料照片
吳德榮說，今明兩天受西南季風影響，中南部有局部陣雨或雷雨，伴隨大量「致災雨」。本報資料照片

中南部大雨再兩天，周三起全台就要恢復晴朗酷熱的典型夏季型氣候了，且高溫上看38度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天受西南季風影響，迎風面中南部為「連日多雨」型態；大氣不穩定，有局部陣雨或雷雨，伴隨大量「致災雨」，其中並有小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨⋯)發生的機率，午後影響的範圍擴大。

吳德榮說，山區應防範坍方、落石、土石流，低窪地區防淹水；背風面東半部影響較小，偶有局部短暫降雨，未降雨時、天氣悶熱。

今日各地區氣溫為：北部24至37度、中部24至31度、南部24至31度及東部23至34度。

吳德榮指出，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，周二(5日)西南季風減弱、北移，連日大量降雨的型態改變，但大氣不穩定，仍有局部較大雨勢，中南部需留意其對災情的影響。周三至下周日(6至10)太平洋高壓影響，各地為晴朗酷熱的「盛夏」，山區午後偶有局部短暫降雨的機率；全台最高氣溫將升至38度以上，要注意防曬、防中暑。

吳德榮說，最新(3日2時)氣象署「颱風暴風圈侵襲機率圖」顯示，輕颱「柯羅莎」在日本東方海面，向東北東加速遠離。 另一熱帶低壓在日本南方海面，因附屬在季風環流內，垂直風切大、發展延遲，預測今日才將被命名為輕颱「白鹿」，亦受西南季風導引，大致尾隨「柯羅莎」，向東北遠離，對台皆無影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，最新歐洲模式(ECMWF)周四20時500百帕模擬圖（左）顯示，太平洋高壓影響，各地晴朗酷熱。(擷自tropical tidbits)最新氣象署颱風暴風圈侵襲機率圖（右）顯示，輕颱柯羅莎在日本東方海面、向東北東加速遠離。 另一熱帶低壓在日本南方海面，今將發展為輕颱白鹿，亦受西南季風導引，大致尾隨柯羅莎，向東北遠離。擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新歐洲模式(ECMWF)周四20時500百帕模擬圖（左）顯示，太平洋高壓影響，各地晴朗酷熱。(擷自tropical tidbits)最新氣象署颱風暴風圈侵襲機率圖（右）顯示，輕颱柯羅莎在日本東方海面、向東北東加速遠離。 另一熱帶低壓在日本南方海面，今將發展為輕颱白鹿，亦受西南季風導引，大致尾隨柯羅莎，向東北遠離。擷取自「洩天機教室」專欄

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