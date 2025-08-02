桃機撞況多 審計部籲導入迫近警告系統

疫後航班大增，卻也導致桃園國際機場地安事件頻傳。根據審計部最新決算報告，桃園國際機場在過去五年內，共發生八起地勤車輛碰撞航空器的事故，包括地勤車輛老舊、人為疏失都是肇事原因之一。審計部為此要求交通部民航局加強監管，並研議引進智慧防護系統以降低風險。

根據審計部決算報告指出，桃園機場三大地勤業者目前仍有廿三輛車齡超過廿年的高齡作業車輛，包括冷氣車、修護車、升降平台車等。去年就曾發生兩起因設備老舊導致的漏油事件，顯示車輛維護亟待加強。

人為疏失也是一大主因。去年桃機空側違規案件多達三三五件，其中超過四成皆由人為因素造成。例如去年曾發生裝卸車或滾帶車碰撞航空器，甚至有油栓車駕駛因誤判機型，在機翼下作業時損壞飛機整流罩。

航空從業人員透露，疫情後航空業快速復甦，疫情期間人力大量流失，新進人力訓練不足，因而導致短時間內發生多起地勤車輛碰撞航空器的事故。

民航局表示，將持續定期與不定期查核，督促地勤業者更新老舊設備並強化人員訓練，也鼓勵業者優先選用安全輔助功能裝置，如距離感測蜂鳴器或迫近警告系統等。