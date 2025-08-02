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文資容積移轉嚴格 專家：北市府應再考量

聯合報／ 記者何定照／台北報導

北市府文資容積移轉新規引發文資屋主不滿，北市文資委員陳彥良表示，從容積市場來看，新規確實造成文資屋主權益受損，建議市府全面盤整所有容積相關規定，重新考量政策，好彰顯公共價值。

北市府將文資容積移入基地面積改為一千平方公尺以上，稱要避免窄巷高樓。陳彥良說，這看起來雖跟都更基地面積下限一樣，但都更其實有開小門，即大於五百平方公尺者須經都更審議會同意，危老則毫無面積規定。相比下，新規對文資容積轉移的面積限定可說最嚴格，更別說都更、危老還另有容積獎勵。

陳彥良還提到，北市民間文資以西半部最早開發的城中區等最密集，許多今日都是商業區。若老屋被拆掉開發，地主不但可享高容積率，還能一次次拆掉重新開發；若成文資，地主只能轉移一次容積，開發權等於被買斷，況且文資一旦有身分後，做修復計畫、工程等都很花錢。容積轉移條件應讓屋主願意保存文資，相關單位更應協助。

在一千平方公尺以上的基地，道路地容積搶走文資容積市場向來為文資人士詬病，文資業者阮俊德指出，容積移轉最初所以立法，是讓文資屋主遭限定開發的容積可轉移別處。未料後來道路地等也加入，量大到若相關容積全部移轉，可蓋一百棟台北一○一。相比下，文資總計容積頂多蓋兩棟一○一。

阮俊德說，道路地容積價格約僅土地公告現值二成五，文資容積價格則約為公告現值七、八成。更嚴重的問題是，法令容許道路地容積可依據移入區的容積率放大使用，例如移入容積率百分之八百的商業區，一坪可以蓋到八坪，但文資容積不管移到哪裡，一坪只能蓋一坪，使用效益低很多。如今北市又禁止文資容積移入千坪以下基地，將讓文資容積更無處去。

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